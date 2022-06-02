Sektöre Damgasını Vuran Otomobil Üreticilerinin İlk ve Son M

Otomobil sektöründe dengeler değişirken şirketlerin piyasaya giriş hallerini de unutmamak gerekiyor. İşte dünyadaki en popüler otomobil markalarının ilk ve son otomobilleri...

Otomobil sektörü her geçen gün biraz daha gelişiyor ve bugün üst düzey olarak kabul edilen özellikler, oldukça kısa bir süre içerisinde standart hale gelebiliyor. Bunun nedeniyse tahmin edebileceğiniz üzere teknolojiye ulaşmanın hiç olmadığı kadar kolaylaşmış olması. Oysa bundan 10 yıl önce böyle miydi? Şimdi sizlerle, okurken "Yok artık!" diyeceğiniz bir zaman yolculuğuna çıkacağız.

Bu içeriğimizde, bazı otomobil markalarının ürettikleri ilk otomobillerle son modellerinden bahsedeceğiz. Bakalım şirketler, sektöre girdikleri ilk yıllarda hangi özelliklere sahip otomobiller üretiyorlardı ve şimdilerde nereye vardılar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan markaların ilk ve son otomobillerine hep birlikte bakalım.

İşte popüler otomobil markalarının ilk ve son modelleri

Mercedes-Benz

Böyle bir listeye koyabileceğimiz ilk marka elbette Mercedes-Benz. Zira şirket, dünyanın ilk otomobili olarak kabul edilen Benz Patent Motorwagen'i geliştirdi. Sektördeki bu kadar köklü olan şirketin son duyurduğu otomobil ise Mercedes-AMG One isimli hiper otomobil oldu. Bu süper araçta Formula 1 teknolojileri kullanılıyor.

Ford

Henry Ford, Mercedes'ten 10 yıl sonra Quadricycle Runabout isimli otomobilini piyasaya sürmüştü. Şirket şimdilerdeyse elektrik devrimini önemsiyor ve ikonik modeli Mustang'in hem SUV hem de elektrikli versiyonu Mustang Mach-e ile rakiplerinin dizlerini titretiyor.

Volkswagen

Volkswagen, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği dönemlerde çalışmalarına başlamış ancak koşullar nedeniyle çeşitli projeleri iptal etmişti. Ancak Beetle, Volkswagen'in makus talihini yıkmayı başardı. Şirketin en yeni modellerinden Taigo ise Beetle ile karşı karşıya bile getirilemez.

Honda

Japon otomobil devi Honda'nın sektöre girişi N600 isimli modelle başlamıştı. Şirketin en yeni modeli ise HR-V isimli SUV.

Fiat

Fiat da tarihin ilk otomobil üreticilerinden bir tanesi. Fiat 4HP ile sektöre giren şirket, artık ülkemizin bir numarası. Ancak Fiat, farklı ülkelerde 124 Spider gibi etkileyici modeller üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Hyundai

Hyundai, aslında ilk olarak Cortina isimli bir otomobil üretimi yaptı. Ancak bu otomobil Ford için üretilmişti ve Ford logosuyla piyasaya sürüldü. Haliyle şirketin ilk arabası olarak Pony'yi kabul etmek gerekiyor. Güney Koreli şirket, günümüzde ise lüks sedanlar, SUV'lar ve ticariler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Toyota

Toyota, 1930'lu yıllarda Model AA olarak isimlendirdiği klasik bir otomobile sahipti. Şirket geçtiğimiz günlerde ise kendine hayran bırakan 2023 Camry Nightshade Special Edition ile karşımıza çıktı.

BMW

1938 yılında 3/15 olarak isimlendirdiği ilk modelini piyasaya süren BMW, geçtiğimiz günlerde ise yalnızca 1000 adet üreteceği M4 CSL ile karşımıza çıktı.

Volvo

İsveç otomobil devi Volvo, ÖV4 olarak isimlendirdiği otomobille girdiği sektörde popülaritesini sürdürüyor. Şirketin XC serisi SUV modelleri artık elektrik motoruyla üretiliyorlar.

Peugeot

Peugeot da otomobil sektörünün köklü isimlerinden bir tanesi. 1800'lü yıllarda Serpollet isimli ilkel otomobiliyle karşımıza çıkan şirket, şimdilerde lüks sedanlar ve SUV'lar üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Ferrari

İtalyan otomobil devi Ferrari'nin sektöre girişi 1947 125 S ile olmuştu. Şirket şimdilerdeyse bambaşka bir pozisyonda. Ferrari'nin son modellerinden bir tanesi ise ultra güçlü spor arabası Daytone SP3.

Lamborghini

1960'lı yıllarda piyasaya sürdüğü 350GTV isimli modelle ismini duyuran Lamborghini'nin son modellerinden bir tanesi Sian Roadster. Şirket, çeşitli konsept araçlar üzerinde de çalışıyor.

Renault

İlk kez 1898 yılında Voiturette 1CV isimli bir ilkel otomobil modeli duyuran Renault, birkaç ay önce Austral olarak isimlendirdiği SUV modelini tanıttı. Elektrik devrimi, Renault'un da kapısını çalmış durumda.

Audi

Şimdilerde piyasaya sürdüğü her modelle gönüllerde taht kuran Audi, sektöre Type K ismini verdiği bir otomobille giriş yapmıştı. Şirket şimdilerde ise e-tron olarak isimlendirdiği elektrikli sedanlarla tüketicileri mest ediyor.

Citroen

1900'lü yılların ilk çeyreğinde Type A isimli otomobilini tanıtan Citroen'in en yeni modeli ise e-C4. Bu otomobil, birkaç ay içerisinde Türkiye'ye gelecek.

Nissan

Sektöre ilk girişini Datsun ismiyle yapan Nissan da ilk otomobil üreticiler arasında yer alıyor. Yıllar içerisinde diğer otomobil üreticileri gibi devrim geçiren Nissan'ın son modeli ise Pathfinder Rock Creek.

Skoda

Skoda da sektörün eskilerinden. İlk kez Type A ile karşımıza çıkan Skoda, şimdilerde lüks sedan modeli SuperB'nin elektikli versiyonunu satmaya çalışıyor.

Seat

1950'li yılların başında 1400 olarak isimlendirilen model ile sektöre giriş yapan Seat, şimdilerse ise hibrit motor seçeneği de sunan Tarraco gibi modellere odaklanmış durumda. Yukarıda, geniş bir hayran kitlesi olan Leon'un atasını görüyorsunuz.

Opel

Dikiş makineleri üretirken otomobil işine giren Opel, 1902 yılında ilk otomobilini piyasaya sürdü. Şirket şimdilerde modern SUV modelleriyle dikkat çekiyor.

Mitsubishi

Mitsubishi 1917 yılında Model A ile piyasaya girmiş olsa da Lancer, bu markanın herkes tarafından bilinmesini sağladı. Şimdilerde Lancer olmasa da Eclipse Cross gibi yeni nesil SUV modelleri, şirketi hayatta tutuyor.