Otomobiller, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş olsa da çoğu zaman hakkında yanlış bilgilerle dolup taşan bir konu hâline gelmiştir. Bu içeriğimizde, araçlarla ilgili pek bilinmeyen gerçeklere ışık tutacağız.

Otomobiller, modern yaşamın temel bir unsuru hâline gelmiştir. Ancak bu teknolojik harikalar hakkında dolaşan pek çok yanlış bilgi mevcuttur ve insanların araçlarla ilgili gerçekleri tam olarak anlamalarını engelleyebilir. Hatta bazı durumlarda, kullanıcıların araçlarına zarar vermesine neden olabilir.

Aslında bu inanışların çoğu geçmişten gelmektedir. Teknolojinin gelişimi sayesinde ortadan kalkan bu bilgiler hâlâ doğru olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Bu içeriğimizle birlikte kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.

1. Klima kullanımı her zaman yakıt tüketimini artırır. (Yanlış)

Modern otomobillerdeki klima sistemleri, eskisine göre daha verimli hâle gelmiştir. Ayrıca yüksek hızlarda pencereleri açık tutmak, aracın aerodinamik direncini artırarak daha fazla yakıt tüketimine neden olabilir. Bu nedenle, klima kullanmak genellikle daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan bir seçenek olabilir, özellikle de yüksek hızlarda seyahat ederken.

Ancak düşük hızlarda ve şehir içi kullanımlarda pencereleri açık tutmak, aracın daha az aerodinamik dirence sahip olması nedeniyle daha tasarruflu bir seçenek olacaktır.

2. Motor ısınana kadar beklemek gerekir. (Yanlış)

Soğuk hava koşullarında aracın motorunu ısıtmak için uzun süre beklemek gerekmez. Modern araçlar, hareket etmeye başladıklarında daha hızlı bir şekilde ısınabilirler. Uzun süre beklemek, sadece yakıt israfına neden olacaktır. Ancak bu, aracı çalıştırdığınız an hemen hareket etmeniz gerektiği anlamına gelmez.

Aslında aracın motorunu sürtünmeden koruyan temel faktör yağdır. Araç beklediği süreçte yağ, motorun alt kısmına süzülür. Aracı çalıştırdığınızda ise yağ kanallarından geçerek motorun gerekli yağlanmasını sağlar. Aracın kullanılmaya hazır hâle gelmesi için 15-30 saniye beklemeniz, motorun sağlığını ciddi anlamda koruyacak ve performansını artıracaktır.

3. ABS devreye girdiğinde araç daha kısa mesafede durur. (Yanlış)

ABS'nin asıl amacı, aracı daha kısa mesafede durdurmak değil; ani fren durumlarında tekerleklerin kilitlenmesini engellemek ve fren sırasında manevra yapabilmesine olanak tanımaktır. Örneğin, sol şeritte seyreden bir araç olarak önümüzdeki trafik aniden durduğunda ve sağ şeride geçmemiz gerektiğinde, ABS olmadığı bir durumda ani fren yaparsak tekerlekler kilitlenebilir ve direksiyonu sağa çevirmemize rağmen araç düz gitmeye devam eder.

ABS'nin esas görevi, bu tür durumları engelleyerek sürücüye daha fazla kontrol sağlamaktır.

4. Lastik basıncının düşük olması aracın yol tutuşunu artırır. (Yanlış)

Lastik basıncının düşük olması, lastiklerin yuvarlanma direncini arttırarak yakıt tüketimini arttırır, fren performansını azaltır, lastiğin yanaklarını aşındırır ve virajlarda stabiliteyi düşürerek yol tutuşunu olumsuz etkiler; bu da sürücü güvenliğini risk altına sokar.

Bu nedenle, lastik basıncının düzenli olarak kontrol edilmesi ve uygun ayarlamaların yapılması sürüş güvenliği için önemlidir. Doğru lastik basıncını aracınızın kitapçığında, şöför kapısının arasında veya depo kapağında bulabilirsiniz. Ayrıca, lastik basınçlarını araç soğukken kontrol etmek, doğru sonuçlar almak açısından önem taşır.

5. Motoru su ile yıkamak zararsızdır. (Yanlış)

Motoru su ile yıkamak, yanlış bir uygulama olup potansiyel riskleri beraberinde getirir. Bu işlem sırasında su, motor bölmesindeki elektrik bağlantılarına ve hassas bileşenlere zarar verebilir, bu da elektrik arızalarına yol açar. Motor yıkama sırasında kullanılan yüksek basınçlı su, soğutma sistemindeki hortumlara zarar verebilir veya hava filtresi gibi bir bileşenin su alması aracın motoruna ciddi hasar verebilir.

Bu nedenle, motor temizliği ihtiyacı durumunda profesyonel oto yıkama servislerinden yardım almak, riskleri minimize etmek ve motorun uzun ömürlü ve sağlıklı kalmasını sağlamak için daha doğru bir tercih olacaktır.

6. Antifriz sadece kışın kullanılmalıdır. (Yanlış)

Antifrizin sadece kış aylarında kullanılması gerektiği yanlış bir inanıştır. Antifriz, sadece suyun donmasını engellemekle kalmaz, aynı zamanda motorun yaz aylarında aşırı ısınmasını önler, pas ve korozyon oluşumunu azaltır, kaynama derecesini yükseltir.

Bu nedenle, antifriz her mevsim kullanılmalıdır. Araç üreticisinin önerileri doğrultusunda uygun antifriz kullanımı ve düzenli soğutma sistemi kontrolü, motorun uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlar.

7. Vites boşta giderken araç yakıt tüketmez. (Yanlış)

Yolda ilerlerken aracın boşta olması, tasarruftan ziyade zarara yol açabilir. Vites boşa alındığında, aracın şanzıman ile motor bağlantısı devre dışı kalır. Pistonlar kısa bir süre boyunca hareket etmeye devam eder, ancak devir hızları motorun rölanti devrine eşitlendiğinde, araç çalışır hâlde kalabilmek için yakıt göndermeye başlar.

Ayrıca aracı yokuş aşağı giderken boşa alırsanız, aracınız kontrolsüz bir şekilde hızlanabilir ve yakıt tüketimi artabilir. Bu nedenle, tasarruf amacıyla güvenliği riske atıp aynı zamanda yakıt sarfiyatına sebep olan bu hatayı kesinlikle yapmamanızı öneriyoruz.

8. Araç bakımını sadece kilometresine göre yapmak yeterlidir. (Yanlış)

Araç alım sürecinde genellikle aracın kitapçıklarını sormamıza rağmen, birçoğumuz bu bilgileri açıp okuma zahmetine katlanmıyoruz. Araçlarımızın düzenli periyodik bakımlarının yanı sıra ağır bakımlarının da hem kilometre hem de yıla göre yapılması önemlidir. Örneğin, periyodik bakım aralığı 1 yıl veya 10.000 km olabilir; fakat bu, 1 yıl içinde 5.000 kilometre yapmışsanız bile, bir sonraki periyodik bakımı yaptırmanız gerektiği anlamına gelir.

Bunun sebebi, araçta kullanılan tüm parçaların belirli bir ömre sahip olmasıdır. Kullandığınız yağın ömrü, bir yıl boyunca 5.000 km gidilmiş olsa bile azalacaktır ve koruyucu özelliklerini kaybedecektir. Aynı durum ağır bakımlar için de geçerlidir. Örneğin, triger kayışınızın değiştirilmesi gereken aralık kitapçıkta 90.000 kilometre veya 5 yıl olarak belirtilmişse, 5 yıl içinde 20.000 kilometre yapmış olsanız bile bu değişikliği yapmanız önemlidir.

9. Fırça ile araba yıkamak zararsızdır. (Yanlış)

Hemen hemen her araç sahibinin düştüğü temel hatalardan biri, aracını yıkarken fırça kullanmaktır. Genel olarak yaygın olan bu düşünce, aracın fırça ile daha iyi bir şekilde temizlenebileceğinin sanılmasından kaynaklanır. Ancak fırça kullanmak, aracın boyasına zarar vererek çiziklere neden olabilir. Araç yıkanırken fırça yerine sünger veya yıkama eldiveni gibi ürünler kullanılmalıdır.

Ayrıca kirli bir aracın aerodinamik performansının düşebileceğini unutmamak önemlidir. Dolayısıyla aracınızı temiz tutmak hem estetik hem de yakıt tüketimi açısından önemlidir.

10. Arabalarda yedek yakıt deposu var. (Yanlış)

Aracınızla yakıt istasyonuna vardığınızda ve pompacıya depoyu doldurmasını söylediğinizde, neredeyse tüm pompacılardan "Yedek depoyu doldurayım mı?" cümlesini duyarsınız. Peki, nedir bu yedek depo?

Hiçbir seri üretim araba markası, benzin veya dizel araçlarına yedek yakıt deposu koymaz. Araçların yakıt tanklarını daha fazla yakıt alınması için zorlamak, uyanık yakıt istasyonu sahiplerinin daha çok yakıt satma çabasından başka bir şey değildir.

Bu nedenle, yakıt pompası otomatik olarak durduktan sonra araca yakıt eklemeye devam etmek oldukça yanlış bir harekettir. Çünkü eklenen yakıt, normal yakıt deposuna değil harici yakıt deposu olan genleşme tankına yapılır.

Bu, kesinlikle yedek depo değildir. Amacı, yakıt alınması sırasında yakıt tankında oluşacak basıncın rahatça dışarı çıkması ve yakıt tankını basınçtan korumaktır. Genleşme tankı, önemli bir güvenlik önlemi olup, yanlış kullanımından kaçınılmalıdır.

Listemizin sonuna geldik. Peki, siz bunlardan kaç tanesini yanlış biliyordunuz?

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