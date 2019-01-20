Arabalar Hakkında Genel Kültürünüzü Tavan Yapacak 10 Bilgi

Yüz yıldan fazla bir geçmişe sahip olan otomotiv endüstrisinde yaşanmış birçok olay ve yaygın olarak bilinmeyen pek çok bilgi bulunuyor. Çok büyük sırlar olmasa da okuduğunuzda sizi şaşırtabilecek bilgileri derledik.

Karl Benz'in ilk otomobil olarak bilinen Benz Patent Motorwagen'ı tasarlamasından sonra geçen onlarca yılda otomobil üreticileri birçok farklı otomobil üretti. Kimi zaman ticari amaçla kullanılan kimi zaman da uzun yolculuklar ve keşifler yapmaya yarayan otomobiller, günümüzün en büyük sektörlerinden biri. Bu büyük sektördeki üretim süreçleri boyunca yaşananlardan, araçların satış sonrası sebep olduğu olaylardan ve güncel istatistiklerden yararlanarak hazırladığımız listemizdeki 10 ilginç bilgiyi gelin birlikte inceleyelim.

1. Dünya'da en çok otomobilin bulunduğu ülke Çin değil ABD'dir:

Aslında dünya nüfusunun yalnızca %4'üne sahip olan ABD, dünya araç popülasyonunun %21'ine ev sahipliği yapıyor. ABD'de aktif olarak kullanılan 271 milyon araç bulunurken, en yakın takipçisi Çin'de 194 milyon araç aktif olarak kullanılıyor.

Kaynak: Wards Intelligence

2. Kafanızı kullanarak, aracınızın uzaktan kumandasının menzilini iki katına çıkarabilirsiniz:

Uzaktan kumanda ile aracınızı kilitlemek için, aracınıza belli bir yakınlıkta olmanız gerekir. Bazen bulunduğunuz konum, kumandanın menzili dışındaysa bulunduğunuz konumu değiştirmeniz gerekebilir. İşte böyle anlarda işinize yarabilecek bu bilginin bilimsel açıklamasına göre insan kafatasının, bir amplifikatör gibi davranması sonucunda kafanıza konumlandırdığınız kumanda ile, menzili neredeyse iki katına çıkarabilirsiniz.

Kaynak: Arabalar Hakkında Gerçekler Kitabı

3. Yeni otomobil kokusu aslında zararlıdır:

Araçların üretim süreçlerinde kullanılan malzemelerin karışarak oluşturduğu ve "Yeni araba kokusu" olarak bilinen kokunun içinde yaklaşık 50 adet uçucu organik bileşik bulunuyor. Yapılan araştırmalara göre bu organik bileşiklerin oluşturduğu kokunun, toksik etkisi bulunuyor.

Kaynak: CBS News

4. Bir otomobili üretmek için yaklaşık 30.000 parça bir araya getirilir.

Toyota'nın çocuklar için açtığı soru-cevap platformunda gelen "Bir araç kaç parçadan oluşur?" sorusuna verilen yanıta göre bir otomobil, vidalarına kadar sayarsak neredeyse 30.000 parçanın birleştirilmesi sonucu oluşuyor. Ayrıca bu parçaların %80'i de geri dönüştürülebiliyor.

Kaynak: Toyota

5. Kaset çalarları otomobillerinde kullanan son firma Ford'dur.

Kaset çalarlar, bir dönemin arabarda en çok aranan özelliklerinden biriydi. Otomobil üreticileri tarafından dahili olarak sunulan kaset çalarlar, 2011 yılında son kez kullanıldı. Teknolojiye ayak uyduran firmaların yeni nesil eğlence sistemlerine geçtiği o yıllarda Ford Victoria, kaset çaların dahili olarak kullanıldığı son otomobil oldu.

Kaynak: Arabalar Hakkında Gerçekler Kitabı

6. Otomobillerde radyoyu ilk kullanan üretici Chevrolet'dir.

Araç içindeki ilk eğlence sistemi 1922 yılında Chevrolet tarafından kullanılmıştı. Fakat o yıllarda, araç içi radyoya karşı çıkanların sayısı oldukça fazlaydı. Sürücünün dikkatini dağıtacağı ve sürüş güvenliğini olumsuz etkileyeceği düşünülen bu radyolara insanlar, bir süre mesafeli durmuştu. Diğer üreticilerin de araçlarında radyo kullanmasıyla birlikte araç radyoları, herkes tarafından benimsenmişti.

Kaynak: Tekerlekler Üzerindeki Amerika Kitabı

7. Volkswagen'ın otomobil isimleri, rüzgar türlerinden alınmıştır.

Volkwagen'ın en popüler otomobillerinden olan Passat'ın ismi, Almanca'da "alize rüzgarları" anlamına gelen kelimeden esinlenilerek oluşturulmuştu. Bir diğer popüler model Polo'nun ismi de "kutup rüzgarları"nın Almanca karşılığından türetilmişti. Son olarak Jetta ise, "jet rüzgarları" anlamına gelen Almanca kelimeden esinlenilerek seçilmişti.

Kaynak: Arabalar Hakkında Gerçekler Kitabı

8. Hava yastığının açılma hızı saatte yaklaşık 320 km'dir.

Kaza anında hayatımızı kurtaran hava yastıkları, çok hızlı hareket edebiliyorlar. Açılma hızları saatte yaklaşık 320 km'yi bulan hava yastıkları, çarpışma anından 40 mili saniye kadar küçük bir sürede tepki verebiliyorlar.

Kaynak: HowStuffWorks

9. Hız sabitleyicinin mucidi Ralph Teetor'ın gözleri görmüyordu.

Doğuştan görme yetisini kaybetmiş olan Ralph Teetor, 1940'larda avukatının sürdüğü bir otomobilde ilerlerken, avukatın sık sık hızlanma ve yavaşlamalarından rahatsız olmuştu. Bu rahatsızlığını gidermek için hız sabitleme sistemini icat eden Ralph Teetor'ın icadı, bugün neredeyse her otomobilde kullanılıyor.

Kaynak: New York Times

10. 3 noktalı emniyet kemerinin mucidi Volvo, emniyet kemerini herkes kullanabilsin diye pantentini ücretsiz hale getirmişti.

Dünya üzerindeki en güvenli otomobilleri üreten Volvo, 1959 yılında icat ettiği 3 noktalı emniyet kemerinin patentini almıştı. Fakat yolcu güvenliği hakkındaki bu buluşun tüm otomobil firmaları tarafından kullanılması gerektiğini düşünen şirket yetkilileri, otomotiv sektörünün en büyük jestlerinden birini yaparak bu patenti ücretsiz hale getirmişti. 3 noktalı emniyet kemeri, kazaların verdiği zararı en aza indirmenin hala en etkili yolu.

Kaynak: Car-Data

Otomobiller hakkında ilginç bilgileri listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Sizin bu sektör hakkında ilginç olduğunu düşündüğünüz bilgiler varsa yorumlarda bekliyoruz. Otomobiller hakkındaki paylaşımlarımıza önümüzdeki günlerde devam edeceğiz. Kaçırmamak için takipte kalın :)