PayPal, popüler sosyal ağ platformu Pinterest'i satın almaya hazırlanıyor. Henüz detayları kesinleşmeyen sözleşmede, PayPal'ın tam tamına 45 milyar doları gözden çıkardığı iddia edildi.

PayPal Holdings Inc, 20 Ekim Çarşamba günü Pinterest'i satın almak için 45 milyar dolarlık bir teklif hazırladı. Sosyal ağ platformlarından elde ettiği kişisel verilerle birlikte gelirini reklam ile çeşitlendirmek isteyen şirket, bu amacına Pinterest'i bünyesine katarak ulaşmaya çalışıyor.

Yapılan açıklamalara göre söz konusu 45 milyar dolarlık teklifin çoğunlukla hisse senedi üzerinden finanse edilmesi bekleniyor. PayPal, Pinterest'e hisse senedi başına 70 dolarlık bir fiyat teklif etmiş durumda.

Satın alma işlemlerinin ne zaman yapılacağı henüz bilinmiyor

Pandemi dönemi boyunca online alışverişe olan ilginin artması, en çok PayPal'ın işine yaradı diyebiliriz. Her ne kadar ülkemizde hizmet veremiyor olsalar da yurtdışında bir haylil sık kullanılan PayPal, pandemiden olumlu yönde etkilenen nadir şirketler arasında yer alıyor.

Pinterest ise tıpkı PayPal gibi özellikle pandemi doneminde daha fazla kullanıcı çekmeye ve ilgi görmeye başlayan sosyal ağ platformlarından birisi. Güçlerini Pinterest ile birleştirmek isteyen PayPal, bu sayede ilk defa reklam geliri elde etmeye başlayacak.

İki şirket arasındaki sözleşmeye dair kesinleşmiş bir detay yok. PayPal CEO'su Daniel Schulman ve Pinterest CEO'su ve Ben Silbermann, şimdilik konu hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.