Peugeot, E-LION Günü 2025 etkinliğinde yeni elektrikli araç modelleri, sürdürülebilirlik hedefleri ve ürün gamı detaylarını açıkladı.

Fransız otomotiv markası Peugeot yeni CEO'su Alain Favey liderliğinde 2025 yılı için yeni hedeflerini açıkladı. Peugeot E-LION Günü 2025 etkinliğinde elektrikli araç stratejisi, yeni modelleri ve sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Peugeot, 2025 yılı için belirlediği yeni yol haritasını duyurdu. Şirket, sürdürülebilirlik, elektrikli araç stratejisi ve ürün yelpazesindeki yeniliklerle dikkat çeken hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

2025 yılı için belirlenen hedefler

Peugeot, E-LION Günü 2025 kapsamında net sıfır karbon hedefini beş temel başlık üzerinden hızlandıracağını duyurdu: Elektrik, verimlilik, deneyim, çevre ve eğitim. Şirket, Avrupa pazarında geniş bir elektrikli araç yelpazesi sunmayı sürdürürken, yeni E-3008 ve E-5008 modellerinin çift motorlu 325 hp ve 5 koltuklu versiyonlarını tanıttı.

Yeni CEO Alain Favey, aynı platformda elektrikli, hibrit ve şarj edilebilir hibrit modeller içeren ürün gamıyla farklı müşteri ihtiyaçlarına cevap vereceklerini belirtti. Şirketin çok enerjili platformları, kompakt otomobillerden SUV’lara ve hafif ticari araçlara kadar geniş bir seçenek sunuyor. Favey, 2025’in Peugeot için performans odaklı bir yıl olacağını vurgularken, müşteri beklentilerine odaklanarak ve iş ortaklıklarını güçlendirerek şirketin sürdürülebilir bir geleceğe hazırlanacağını ifade etti.