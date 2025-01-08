Bu içeriğimizde Porsche 911’in hikâyesini anlatıyoruz. Okuduktan sonra neden otomobil dünyasının efsanesi olduğunu daha iyi anlayacaksınız…

Porsche dediğimiz zaman aklımıza pek çok model gelebilir. Cayenne, Taycan, Macan… Ancak marka ile belki de en çok özdeşleşen model 911’den başkası değil.

Peki 911 ilk defa nasıl ortaya çıktı, neden üretildi ve bu fikri kim ortaya attı? Gelin hikâyesini birlikte inceleyelim.

Porsche'nin ilk seri üretim otomobili 356’nın üretimine 1948’de başlandı.

Avusturya'daki küçük bir atölyede devam eden proje, sonrasında Stuttgart tesislerine taşındı. 1948'den 1965'e kadar 76 bin adet üretilen 365, hem satış rakamları hem de yarışlarda büyük bir başarı gösterdi.

Ancak 1960'ların başında Porsche, daha güçlü ve modern bir araba yapma ihtiyacı duydu.

Çünkü üretimi tam 17 yıl süren 365’in yüzü artık eskimişti. Yeni bir model için çalışmalar başladı ve projenin ismine 'Type 901' adı verildi. Tasarımı bizzat Porsche'nin kurucusu Ferdinand Porsche'nin torunu Ferdinand (Butzi) Porsche tarafından yapıldı. Tasarım, özellikle arkaya monte edilmiş hava soğutmalı altı silindirli boxer motoruyla dikkat çekiyordu.

Peugeot planları değiştirdi: 901 yerine 911

Peugeot o dönemde Avrupa'da otomobil adlandırması için belirli bir formata sahipti. Bu formata göre ortasında 0 bulunan üç haneli numaraları yalnızca Peugeot kullanabiliyordu. Porsche’de yeni modelinin ismini 911 olarak değiştirmek zorunda kaldı.

Ve 911, ilk defa 1963 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.

1964'te piyasaya sürülen modelin üretimi 1969’a kadar devam etti ve tam 81 bin adet sattı. Model, 1965’te Monte Carlo Rallisi'nde sınıf birinciliği kazandı. Le Mans 24 Saat Yarışı'nda da büyük başarılar elde etti ve bu şekilde Porsche adına geleceğini garantilemiş oldu.

Porsche, 911’in günümüze kadar 8 farklı neslini üretti.

911 Sport Classic, 911 Speedster, 911 Dakar, 911 GT1, 911 RSR gibi sınırlı sayıdaki versiyonlar da geliştirildi. 911’in 8. nesli, 2019’da geliştirildi ve günümüzde de üretilmeye devam ediyor.

Siz Porshce 911'i nasıl buluyorsunuz?

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