Peugeot, Elindeki Tek Sedan 508'in Üretimini Durdurdu!

Peugeot, Fransa'nın Haut-Rhin bölgesindeki üretim tesisini kapattığını açıkladı. Bu açıklama, markanın tek sedan modeli 508 için de yolun sonunun geldiği anlamına geliyor. Peugeot, artık sedan otomobil üretmeyecek.

Fransız otomobil devi Peugeot, dikkat çeken bir karara imza attı. Şirket, Fransa'nın Haut-Rhin bölgesinde bulunan üretim tesisini mayıs ayı içerisinde kapattığını açıkladı. Bu açıklama, sıradan gibi görünüyor olsa da öyle değil. Zira Peugeot, bu hamle ile sedan gövde tipindeki tek otomobili olan 508'in üretimini durdurmuş olduğunu ilan etmiş oldu. Peugeot 508, zaten uzun zamandır pek çok pazarda yer almıyordu.

Peugeot 508, oldukça yakışıklı bir otomobildi ve sadece birkaç yıl önce de makyaj operasyonu geçirmişti. Ancak sedan otomobiller, ülkemizde olduğu gibi küresel pazarlarda da artık ilgi görmemeye başladı. Artık A segment otomobillerin bile SUV versiyonlarının üretilmeye başladığı gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak 508'in ölümü, zaten bir süredir gündemdeydi. Satışları da sürekli olan düşen sedan, tarihin tozlu raflarına gömülmüş oldu.

Peki bundan sonra ne olacak?

Peugeot, geçmiş dönemlerde 404, 604, 505, 406 gibi ismlerle sedan otomobiller üretmiş, en son aşamada da 508'e geçiş yapmıştı. Ancak an itibarıyla sedan otomobiller, Peugeot için tamamen bitmiş oldu. Ancak markanın zorlanacağı hiçbir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü 2008, 3008 ve 5008 gibi SUV modeller, dünyanın dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Tüketiciler, bu otomobiller varken 508'in yokluğunu hatırlamayacaklardır.

Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Peugeot 508 üretiminin sona ermiş olması, sizin için bir şey ifade ediyor mu? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...