Platinum Games'in '4' Yazılı Gizemli Sitesi

Platinum Games, yakın zaman önce oldukça gizemli bir internet sitesi açtı. Sitede bulunan tek göze çarpan şey, büyük bir ‘4’ rakamı oldu. Bunun ne anlama geldiği henüz bilinmese de yapılan en olası tahmin, şirketin dördüncü bir devam oyunu çıkaracağı yönünde oldu.

2020 yılı şimdiden oyun dünyası için oldukça hareketli geçiyor. Bu sene çıkacak birçok oyun var. Ayrıca 2021 yılında çıkacağı duyurulan oyunlar, bu sene çıkmayacak olsalar bile gelecek haberlerle bu seneyi oyun sektörü için değerli kılıyor. Oyun geliştiricisi Platinum Games şirketi, birçok oyun üzerinde sürdürdüğü çalışmalarla senenin çalışkan oyun şirketlerinden biri olarak biliniyor.

Bayonetta 3, Babylon's Fall, Granblue Fantasy: Relink ve Lost Order üzerinde çalışan şirket; yeni oyunlar çıkaracak olmasıyla beraber bazı eski oyunlarını tekrar geliştiriyor. Bir iddiaya göre şirketin Wonderful 101 adlı oyunu, Nintendo Switch platformuna uyarlanıyor. Şirketin yeni açtığı bir tanıtım sitesiyse yolda olan başka bir oyunun habercisi olabilir.

‘4’ neye işaret ediyor?

Platinum Games, yakın zaman önce sadece büyük bir ‘4’ rakamının gösterildiği, gizemli bir internet sitesi açtı. Sitenin ne anlatmak istediği ve ne amaçla kurulduğu sektörde merak konusu oldu çünkü tek sayfadan oluşan sitedeki tek içerik bu ‘4’ rakamı.

Sitede içerik olarak tanımlamayacağımız diğer ögeler ise ‘4’ün sol tarafında bulunan Japonca ve İngilizce dil seçenekleri ve ‘4’ün sağ tarafında bulunan sosyal medya paylaşım butonları. Bir de içerikten sayılırsa, ‘4’ün hemen altında “#Platinum4 site is now open”; yani “Platinum4 sitesi şimdi açık” şeklinde bir ifade yer alıyor.

Bir devam oyunu gelebilir:

Sitede yer alan ‘4’ rakamı, eski bir televizyonda görüntülenircesine gidip geliyor ancak şimdilik bu detay da hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu yüzden sadece sitede verilen rakam, bir şeylere karşılık gelecekmiş gibi görünüyor. Dördüncü bir devam oyunun şirket tarafından geliştiriliyor olduğu düşüncesi, yapılabilecek en kolay ve en açık tahmin.

Bayonetta ve Viewtiful Joe serileri, dördüncü bir oyuna sahip olabilecek seriler ancak yine de henüz şirket tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu sitenin ne anlatmaya çalıştığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.