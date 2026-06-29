RAM'lerde İndirim Bekliyorsanız Kötü Bir Haberimiz Var: 2026 Sonuna Kadar %50 Oranında Zam Bekleniyor!

Eğer direkt RAM alacaksanız veya RAM içeren bir teknolojik alet almayı planlıyorsanız, elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

Yeni bir bilgisayar toplama hayaliniz varsa ya da telefonunuzu daha yüksek RAM'e sahip bir modelle değiştirmek istiyorsanız elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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Jefferies Equity Research’ün yayımladığı son rapora göre RAM ve depolama fiyatları bu yılın sonuna kadar %50’ye yakın bir zam dalgasıyla karşı karşıya.

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Zam fırtınası kapıda

Sektörde uzun süredir devam eden fiyat artışları durulmak bir yana vites yükseltiyor. Rapora göre içinde bulunduğumuz yılın üçüncü çeyreğinde fiyatlarda %40 ila %50 arasında bir sıçrama bekleniyor. Kötü haberler bununla da bitmiyor, 2027’nin son çeyreğinde bir %40’lık artış daha kapımızı çalabilir.

Teknoloji dünyasındaki bu pahalılık dalgası sadece bilgisayar parçalarını da vurmuyor. Son dönemde Xbox konsol fiyatlarının artması ve Apple’ın peş peşe yaptığı zamlar, Lenovo'nun "yeni bir normalin oluşması yıllar alacak" öngörüsünü ne yazık ki doğruluyor.

Fiyatlar hiçbir zaman düşmeyecek mi?

Sektör analizleri, piyasada gerçek anlamda bir rahatlama yaşanmasının ancak 2028 yılında gerçekleşeceğini söylüyor. O dönemde üretim kapasitesinin %15 ila %20 oranında artmasıyla fiyatların nihayet nefes alacağı tahmin ediliyor.