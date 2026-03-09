Tümü Webekno
Aşırı Uygun Fiyata 7000 mAh Batarya, 144 Hz Ekran Sunan Telefon realme G83 Tanıtıldı

realme, C83 ismi verilen bütçe dostu telefonunu tanıttı. Telefon, uygun fiyatına rağmen gelişmiş ekran ve devasa batarya gibi özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Gelişmiş özellikler sunan telefonlarıyla son zamanlarda iyice dikkat çekmeye başlayan realme, yine her bir detayı kullanıcıyı cezbeden bir telefonla karşımıza çıktı. Şirket, C serisine eklenen C83 isimli telefonunu gerçekleştirdiği bir lansman ile tanıttı.

realme C83 modeli, bütçe dostu kategorisinde bir telefon olmasına rağmen etkileyici özelliklerle geliyor. Telefonun arka tarafında sol üste konumlandırılan kamera kurulumu var. Önde ise çentikli ekran tercih edilmiş. Telefon 166.3 × 78.1 × 8.4 mm boyutlara ve 212 gram ağırlığa sahip.

realme C83 neler sunuyor?

realme C83 modeli, 6,8 inç boyutunda 144 Hz’lik yüksek yenileme hızı ve 900 nit tepe parlaklık sunan 720x1570 piksel çözünürlüğe sahip bir IPS LCD ekranla geliyor. Cihaz, MediaTek’in orta segment işlemcisi Dimensity 6300’den güç alırken bu çip 4/6 GB LPDDR4X RAM ve 128 GB depolamayla eşleştiriliyor.

Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 işletim sistemine sahip cihazın arka tarafında f/2.2 açıklıkta 13 MP’lik ana kamera görüyoruz. Diğer kamera detayları paylaşılmamış. Önde ise 5 MP’lik yine f/2.2 diyafram açıklığında çentiğe yerleştirilen bir selfie kamerası var.

Telefon, tıpkı son zamanlarda gördüğümüz diğer realme cihazlar gibi büyük bir bataryaya sahip. Öyle ki telefonda 7000 mAh’lik bir batarya bulunuyor. 15W’lık hızlı şarj desteğini de unutmayalım. 4/128 GB’lık versiyon 157 dolar, 6/128 GB’lık versiyon ise 189 dolardan satışa sunuldu.

realme C83 teknik özellikleri
Ekran 6,8 inç, 144 Hz, 720x1570 piksel, IPS LCD
İşlemci Dimensity 6300
RAM 4/6 GB
Depolama 128 GB
Arka kamera 13 MP (f/2.2)
Ön kamera 5 MP (f/2.2)
Batarya 7000 mAh (15W)
İşletim sistemi Realme UI 7.0 (Android 16)
Akıllı Telefon

