Türkiye Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret Şirketi hakkında soruşturma açtı. Kurum, soruşturma kararını resmi internet sitesinde duyurdu.

Rekabet Kurumu, mal ve hizmet piyasalarında düzenleme ve denetleme yetkileriyle piyasadaki haksız rekabeti kontrol etmeyi hedefler. Son zamanlarda özellikle dijital pazara yönelik yasa hazırlıkları ve dijital şirketleri denetlemeleriyle gündeme gelen kurum, bugün yeni bir soruşturma kararını duyurdu.

Rekabet Kurumu, sahibinden.com’a çevrim içi platform hizmetlerinde sahip oldukları yetkilerin kötüye kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Rekabetin Korunması Kanunu kapsamında soruşturma açtı. Açılan soruşturmanın bilgilendirme ve genel bir kontrol amaçlı olduğunu bildirildi. Kurum, soruşturma kararının herhangi bir kural ihlali kaynaklı olmadığını dolayısıyla da henüz herhangi bir cezai yaptırımın söz konusu olmadığını duyurdu.

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi;

Yürütülmekte olan bir ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurumu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ hakkında 21-46/655-M sayılı karar ile resmen soruşturma açılmasına karar verdi.

*Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.