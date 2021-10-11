Rekabet Kurumu, e-ticaret devi Trendyol için soruşturma açılmasına karar verdi. Rekabetin ihlal edilip edilmediğinin tespitini sağlayacak bu soruşturma, şirkete devasa para cezalarına yol açabilir gibi görünüyor.

Türkiye'nin açık ara en büyük e-ticaret platformu Trendyol, bir süredir Rekabet Kurumu'nun gündeminde. Kurum, şirketin pazar yeri uygulamalarında rekabet kuralları ihlal ettiğini düşünerek harekete geçmişti. Hatta bu konuyla ilgili bir karar alan yetkililer, Trendyol için geçici tedbir kararı almıştı. Şimdiyse Rekabet Kurumu ile Trendyol arasındaki gerilim biraz daha yükselmiş durumda.

Rekabet Kurumu, internet sitesinden yaptığı bir açıklama ile Trendyol için soruşturma açılmasına karar verildiğini duyurdu. Yetkililer, bu soruşturma kapsamında ilgili kanun hükümlerine aykırılık olup olmadığını tespit etmeye çalışacak. Tüketiciyi etkilemeyecek bu durum, şirket için büyük para cezalarına yol açabilir gibi görünüyor.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şöyle

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret AŞ’nin (Trendyol) çevrim içi pazaryeri pazarındaki uygulamalarıyla 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. ve 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Trendyol ve aynı ekonomik bütünlük içinde yer alan diğer teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 21-44/650-M sayı ile karar verdi.

Rekabet Kurumu'nun açıklaması için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.