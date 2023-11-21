Sam Altman, OpenAI'ya Geri Dönebilir: Ama Bir Bir Şartla...

OpenAI'daki CEO'luk görevinden uzaklaştırılan Sam Altman'ın Microsoft'a katılacağı açıklanmıştı. Görünüşe göre Altman, henüz OpenAI'daki eski görevinden tamamen vazgeçmiş değil.

Cuma günü OpenAI CEO'su Sam Altman, yönetim kurulu tarafından şirketteki görevinden alınmıştı. Sonrasında Altman'ın Microsoft'ta kurulacak olan yapay zekâ biriminin başına geçeceği ifade edilmişti. Bu ayrılığın ardından pek çok çalışan, OpenAI'dan istifa etmişti. Altman ve OpenAI kurucularından Greg Brockman'ın şirkete geri dönebileceği ifade ediliyor ancak tek bir şartla...

Gelen haberlere göre Altman, OpenAI'ın eski başkanı Brockman ve yatırımcılar, daha fazla kriz yaratmadan yönetim kurulunda değişiklikler yapmanın yollarını bulmaya çalışıyor. Krizin çözülmesi için girişimler olsa da şimdilik herkes "bekle-gör" stratejisi güdüyor.

Sam Altman, çalışanlar, Microsoft ve hatta OpenAI'ın mevcut CEO'su yönetimin değişmesini istiyor...

Öte yandan Altman da mücadelesine devam ediyor. X üzerinden yaptığı bir paylaşımda kullandığı "öyle ya da böyle birlikte çalışacağız" ifadesi, eski çalışanlarının kendisini takip edeceğini gösteriyor. Bir TV yayınına katılan Microsoft CEO'su Satya Nadella ise Altman ve ekibinin Microsoft'a katılıp katılmayacağı yönündeki soruya ise "burada seçim OpenAI kuruluna, yönetimine ve çalışanlarına kalmış" cevabını verdi. Nadella, OpenAI ile sıkı bir ilişkileri bulunduğunu ve her ihtimale açık olduğunu belirtti. Microsoft, OpenAI'da yönetim değişiklikleri de bekliyor.

OpenAI çalışanları, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda bakımlara devam edeceklerini, şirketin ışıklarını söndürmeyeceklerini ifade etmelerine rağmen yönetim kurulunu istifaya davet etmekten de çekinmediler. Altman'ın görevden alınmasına neden olan isimlerden Sutskever bile yönetim kurulundan ayrıldı ve eski CEO'nun göreve gelmesini istedi.

Yeni CEO Emmett Shear ise henüz Altman'ın neden görevden alındığını açıklayamadı. Ayrıca gerçekleştirmek istediği toplantıya da çalışanlar, oldukça sert bir tepki vererek katılmayacaklarını açıkladı.