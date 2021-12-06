Samsung Galaxy A03 Core Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Samsung, uygun fiyatlı giriş seviye telefonu Galaxy A03 Core'u duyurdu. Oldukça uygun bir fiyata sahip olan akıllı telefonun Türkiye'ye gelmesi de bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hindistan'da düzenlediği bir etkinlikte uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu "Galaxy A03 Core"u duyurdu. Sahip olduğu büyük bataryası ile günler boyunca kesintisiz bir şekilde kullanım imkanı sunan akıllı telefon, daha çok günlük ihtiyaçlara yönelik bir cihaz olarak karşımıza çıkmış durumda. Peki Samsung Galaxy A03 Core, tüketiciye neler vadediyor?

Samsung'un yeni akıllı telefonu, 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD ekranla geliyor. HD+ çözünürlük sunan bu ekranda yer alan çentik ise 5 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Parmak izi tarayıcısı bulunmayan akıllı telefon, mavi ya da siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile geliyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A03 Core

Samsung Galaxy A03 Core, 8 çekirdekli bir işlemci olan Unisoc SC9863A'dan güç alıyor. Mühendisler bu gücü, 2 GB RAM ve 32 GB depolama alanı ile kombine ettiler. Ancak dileyen tüketiciler, microSD ile depolama alanını genişletebiliyorlar. 5.000 mAh kapasiteli bataryaya sahip telefon hızlı şarj desteği sunmazken; işletim sistemi cephesinde ise Android 11 Go Edition'ı görüyoruz. Yetkililer, bu işletim sisteminin Android 10 Go Edition'dan yüzde 20 performanslı olduğunu, Galaxy A03 Core kullanıcılarının herhangi bir sorun yaşamayacaklarını ifade ediyorlar.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, tek bir arka kamera ve bu kameranın altına yerleştirilmiş küçük bir LED flaş görüyoruz. Bu bağlamda; Galaxy A03 Core'un 8 MP çözünürlük sunan kamerası, f/2.2 diyafram açıklığı, otomatik odaklama ve 30 fps'de Full HD video çekimleri yapabilme gibi özellikler sunuyor.

Samsung Galaxy A03 Core

Ekran: 6,5 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD

6,5 inç büyüklüğünde HD+, IPS LCD İşlemci: Unisoc SC9863A

Unisoc SC9863A RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 32 GB

32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 11 Go Edition

Android 11 Go Edition Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi b/g/n, micro USB, 3,5 mm kulaklık girişi

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Samsung Galaxy A03 Core, an itibarıyla Hindistan pazarında satışa sunulmuş durumda. Önümüzdeki dönemlerde Türkiye pazarına gelmesi de beklenen telefonun fiyatı ise 106 dolar (vergisiz 1.461 TL) olarak açıklandı.