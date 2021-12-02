Honor 60 ve 60 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Qualcomm'un bugüne kadar ürettiği en güçlü işlemciyi kullanacak olan Honor 60 Pro'nun yer aldığı Honor 60 ailesi, dikkat çeken özellikleriyle tanıtıldı.

Son yıllarda akıllı telefon sektörü oldukça hızlı bir büyüme yarışına girmiş durumda. Pek çok marka daha iyi kameralı ve daha güçlü telefonlar çıkarmak için kıyasıya rekabete girmiş durumda. Bu rekabeti kızıştıran şeylerden birisi de yeni çıkacak bir işlemciyi ilk taşıyan telefonun sahibi olma hayali.

Qualcomm’un Snapdragon 778G Plus adını verdiği ve 778G’nin güçlendirilmiş sürümü olan işlemci de son aylarda bu yarışta kazanılması gereken bir hedef kıvamındaydı. Honor da bu yarışa katılarak Qualcomm’un yeni işlemcisini ilk taşıyacak marka olmayı başardı. Akıllı telefon üreticisi, geçtiğimiz günlerde son sızıntılarını paylaştığımız Honor 60 ailesini tanıttı. Ailelerden biri ise şimdiye kadarki en güçlü işlemci ile gelecek olan 60 Pro.

Honor 60 ailesinin performansı dikkat çekiyor

Honor’un yeni amiral gemisi ailesi Honor 60 ve Honor 60 Pro. Honor 60, Qualcomm Snapdragon 778G işlemciden güç alacak. 8GB / 12GB RAM ve 128GB / 256GB depolama seçenekleri ile gelecek olan akıllı telefon, kutudan Android 11 işletim sistemi ve Magic UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile çıkacak.Telefonda kamera tarafında ise 108 Megapiksel ana kamera + 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü yer alacak.

Bunlardan Pro modeli, kalbinde taşıdığı işlemcinin hakkını vermek için oldukça etkileyici özelliklerle karşımıza çıkacak. 6.78 inç'lik 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan OLED ekran, HDR10+ sertifikasına sahip. Telefonun kalbinde ise Qualcomm’un Snapdragon 778G Plus işlemcisi yer alacak. 6nm teknolojsiyle üretilen bu işlemci, gücünü 68W hızlı şarj destekli 4800 mAh’lik bir bataryadan alacak.

Telefon arka tarafına baktığımızda ise 100 MP’lik bir ana kamera, 50 MP çözünürlükte ve 122 derece açıya sahip bir geniş açı kamerası ve 2 MP’lik bir derinlik kamerası bizleri karşılıyor. Telefonun ön tarafında ise 50 MP’lik, yapay zekâ desteğiyle güçlendirilmiş bir ön kamerayla karşılaşıyoruz. Telefonda ayrıca WIFI 6, NFC, iki sim girişinde de 5G desteği ve Bluetooth 5.2 desteğini görmekteyiz.

Honor 60'ın tüm özellikleri:

Ekran: 6.67" 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OLED ekran

6.67" 120 Hz ekran yenileme hızına sahip OLED ekran İşlemci: Snapdragon 778G Plus

Snapdragon 778G Plus RAM: 8 GB RAM / 12 GB RAM

8 GB RAM / 12 GB RAM Depolama :128 GB depolama / 256 GB depolama

:128 GB depolama / 256 GB depolama Arka Kamera: 100 MP ana kamera, 50 MP geniş açı kamera, 2 MP derinlik kamerası

100 MP ana kamera, 50 MP geniş açı kamera, 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Batarya: 66W hızlı şarj destekli 4800 mAh batarya

66W hızlı şarj destekli 4800 mAh batarya Bağlantı: USB Type-C, WIFI 6, NFC, çift hat 5G ve Bluetooth 5.2

USB Type-C, WIFI 6, NFC, çift hat 5G ve Bluetooth 5.2 İşletim Sistemi: Android 12

Android 12 Renkler: Parlak siyah, yeşim taşı yeşili 'jülyet' pembe ve yıldızlı gece mavisi

Parlak siyah, yeşim taşı yeşili 'jülyet' pembe ve yıldızlı gece mavisi Boyutlar: 163.9/74.8/8.19 mm

163.9/74.8/8.19 mm Ağırlık:192 gram

Honor 60 Pro'nun tüm özellikleri;

Ekran: 6.78” 120HZ, HDR1*+ destekli OLED ekran

6.78” 120HZ, HDR1*+ destekli OLED ekran İşlemci: Snapdragon 778g Plus

Snapdragon 778g Plus RAM: 8 GB RAM / 12 GB RAM

8 GB RAM / 12 GB RAM Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 100 MP ana kamera, 50 MP 122 derecek geniş açı kamera, 2 MP derinlik kamerası

100 MP ana kamera, 50 MP 122 derecek geniş açı kamera, 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 50 MP yapay zeka destekli kamera

50 MP yapay zeka destekli kamera Batarya: 68W hızlı şarj destekli 4800 mAh batarya

68W hızlı şarj destekli 4800 mAh batarya Bağlantı: USB Type-C, WIFI 6, NFC, çift hat 5G ve Bluetooth 5.2

USB Type-C, WIFI 6, NFC, çift hat 5G ve Bluetooth 5.2 İşletim Sistemi: Android 12

Android 12 Renkler: Parlak siyah, yeşim taşı yeşili 'jülyet' pembe ve yıldızlı gece mavisi

Parlak siyah, yeşim taşı yeşili 'jülyet' pembe ve yıldızlı gece mavisi Boyutlar: 163.9/74.8/8.19 mm

163.9/74.8/8.19 mm Ağırlık:192 gram

Ülkemizde de satışa çıkacağı düşünülen Honor 60, 2.699 Yuan yani vergisiz olarak yaklaşık 5 bin 643 TL başlangıç fiyatına sahip. Honor 60 Pro ise 3699 yuan; yine vergisiz olarak 7 bin 732 TL Cihazın ülkemize ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor.