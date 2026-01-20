Tümü Webekno
Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satması Muhtemel Samsung Galaxy A57'nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un çok yakında tanıtacağı orta segment telefon Galaxy A57'nin neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı. Cihazın, ülkemizde de çok ilgi görmesi muhtemel.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Samsung’un amiral gemisi telefonları kadar uygun fiyatlı orta segment cihazları da büyük ilgi görüyor. Bu konuda A serisinin çok öne çıktığını belirtmemiz yanlış olmaz. Şİrketin yakında piyasaya süreceği, ülkemizde de göreceğimiz Galaxy A57 modeli de büyük merakla bekleniyor.

Şimdi ise Türkiye’de de çok satması muhtemel Galaxy A57 modeliyle ilgili bilgiler geldi. Çin’de TENAA sertifikası alması, telefonun en önemli özelliklerini gözler önüne serdi. İşte Samsung Galaxy A57’nin muhtemel özellikleri.

Galaxy A57 neler sunacak?

Listelemeye göre telefonda 161.5 x 76.8 x 6.9 mm boyutlar ve 182 gram ağırlık göreceğiz. Bu da segmentindeki en ince telefonlardan biri olacağı anlamına geliyor. Öte yandan telefonda 6,6 inç boyutunda 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran yer alacak. Panelin ne olacağı paylaşılmamış ancak tahminler AMOLED olacağı yönünde.

Galaxy A57 modelinin 2.9GHz, 2.6GHz ve 1.95GHz'e kadar saat hızlarına sahip üçlü küme CPU kurulumuna sahip sekiz çekirdekli bir yonga setiyle güçlendirildiği belirtiliyor. İşlemci ismi belirtilmemiş ancak tahminler yakında tanıtılacak Exynos 1680 olacağı yönünde. 8/12 GB RAM ve 256 GB depolamayla geleceği de aktarılmış.

Telefonun Android 16 tabanlı One UI 8 ile geldiğini göreceğiz. 6 yıl güncelleme desteği de sunulacak. 5000 mAh’lik 45W destekli bir batarya da gelen bilgiler arasında. Arkada** 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş kamera ve 5 MP makro kamera** yer alacak. Önde ise 12 MP’lik bir selfie kamerası göreceğiz. Galaxy A57 modelinin önümüzdeki haftalarda şubat ayı sonlarındaki Galaxy S26 lansmanından önce tanıtılması muhtemel.

