Samsung, yılın ikinci yarısında kaç para kazandığını ve bunun ne kadarının kâr olarak kasada kaldığını açıkladı. Yapılan açıklamalar, Samsung için işlerin yolunda gitmediğini gözler önüne seriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin mali durum açıklaması yaptı. Yapılan açıklamalar, Samsung cephesinde çok garip olaylar yaşandığını gözler önüne seriyor. 2023'ün ilk çeyreğinde kârında yüzde 95 düşüş olduğunu bildiren şirket, ikinci çeyrekte de yine benzer sonucu paylaştı. Markanın kârlılığı gerilemeye devam ediyor.

Samsung'un açıklamasına göre 2023'ün ikinci çeyreğinde kazanılan para, 47.2 milyar dolar seviyesindeydi. Bunun 524 milyon dolarlık bölümü net kâr olarak kasada kaldı. Samsung, satışlarında yüzde 22 düşüş yaşandığını, kârlılığın bundan kaynaklı olarak bu denli düştüğünü söyledi. Ancak Samsung, yılın ikinci yarısı için umutlu. Yapılan açıklamada, ikinci yarıda kademeli toparlanmanın başlayacağı ifade edildi.

Elektronik ürün satışları düşerken, çip satışlarında artış yaşanıyor

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre 2023'ün ikinci çeyreğinde son tüketiciler için hazırlanan elektronik ürünlerin satışlarında düşüş oldu. Bu şaşırtıcı değildi. Neticede ikinci çeyrek için yapılan araştırmalar, küresel akıllı telefon pazarında daralmanın devam ettiğini gözler önüne serdi. Samsung, Galaxy S23 için bile tüketici heyecanında düşüş olduğunu söyledi.

Ancak Samsung'un paçasını kurtaran bir kategori var. Şirket, yapay zekâ nedeniyle artan güçlü çip ihtiyaçlarının, kurumsallara yapılan satışları doğrudan etkilediğini açıkladı. Samsung'a göre ikinci çeyrekte, depolama birimleri ile bellek satışlarında artış yaşandı. Şirket, bunun üçüncü çeyrekte de devam edeceğini söyledi. Marka, mali durum raporunu açıklarken, gelir ve net kâr haricinde rakam vermekten kaçındı.