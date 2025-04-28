Samsung'un CES'te gösterdiği Premiere 5 projektörü satışa çıktı ve özellikleri belli oldu. Cihaz, dokunmatik ekran gibi çalışmasıyla büyük dikkat çekiyor.

Her kategoriden üst seviye ürünleriyle karşımıza çıkan Samsung, projeksiyon cihazları konusunda da çok iddialı bir şirket. Güney Kore’de yeni tanıtılan Premiere 5 isimli projektör de bunun en iyi örneği.

İlk olarak CES 2025’te gösterilen ve şimdi ise özellikleri açıklanıp satışa çıkan Premiere 5 cihazı, herkesin evinde olmasını isteyeceği bir 4K lazer projektör olarak geliyor. Peki nasıl özellikleri var?

Samsung Premiere 5, dokunmatik ekran gibi çalışıyor

Premiere 5, daha önce bu tarz cihazlarda görmediğimiz dokunma etkileşimi özelliğine sahip. Cihazın kızılötesi kamerası ve lazer modülü var. Bunlar, direkt olarak parmaklarınızı takip etmesini sağlıyor. Bu şekilde de bir dokunmatik ekran görevi görebiliyor, parmaklarınızla onu kontrol edebiliyorsunuz.

*Projektörün CES 2025'ten bir demosu.

Bu dokunma özelliği, her alanda işinize yarayabilir. Projektörü herhangi bir yüzeye yansıtıp oraya dokunduğunuzda tıpkı bir ekran gibi sizi algılayabilecek. Çizimler yapmadan bir web sitesini yakınlaştırmaya kadar birçok farklı konuda kullanışlı olacaktır.

Başka neler sunuyor?

Diğer özelliklerinden de bahsetmeden olmaz tabii ki. Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre cihaz, 4K çözünürlük sunacak. Ayrıca yalnızca 43 cm’lik bir mesafeden 100 inç boyuta kadar çıkan yansıtma yapabilecek. Tasarımı sayesinde masadan duvarlara kadar her yere yansıtabilme imkânı da yakalayacaksınız.

Premiere 5, çevresini otomatik olarak algılayabiliyor. Bunun sayesinde parlaklığı, renkleri ve kontrastı kendi kendine ayarlayarak kullanıcının çok fazla ayarla uğraşma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Cihazın One UI arayüzüyle Tizen 9.0’ı çalıştırdığını, tüm popüler müzik ve video uygulamalarına destek sunduğunu ve SmartThings uygulamasıyla evdeki cihazları kontrol etmeyi sağladığını da eklemeden geçmeyelim.

Samsung Premiere 5 fiyatı ne kadar?

Samsung Premiere 5’in Güney Kore’deki satış fiyatı 1.383 dolar olarak açıklandı. Cihazın ülkemize gelip gelmeyeceği konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.