Kasım ayında kur nedeniyle gösterdiği fiyat artışlarıyla üzen otomotiv sektörü, önceki artışın sadece alıştırma olduğunu gösterdi. Aklınıza gelebilecek her modelin fiyatında hiç de az olmayan artışlar yaşandı. Sebep ise yakın zamanda doların 16 TL’yi geçmesi.

Türkiye’nin bu sene en çok kullandığı kelimeleri sıralayacak olursak ‘dolar’ ve ‘zam’ büyük ihtimalle ilk 5’te yer alır. Özellikle son 1 aydır dolar ve euronun hızlı artışı nedeniyle birçok sektörde ciddi zamlarla karşılaşmaktayız. Dün yine Apple Store’a gelen zamlar bunlara bir örnek.

Zamların derinden etkilediği sektörlerden bir diğeri de tabii ki otomotiv. Ekim ve kasım aylarında kurdan dolayı üzücü fiyat güncellemeleri alan birçok markanın fiyat listesi, doların yakın zamanda 16 TL’yi geçişiyle tekrar güncellendi.

Kasım ayında zaten üzmüştü

Geçtiğimiz ay doların son birkaç senedir süren yükselişi büyük hız kazanmış, birkaç günde Türkiye sınırlarında satılan belki de her üründe büyük fiyat artışlarına neden olmuştu. Bu dönemde otomobillere gelen 10 bin ila 300 bin TL’lik zamlardan bahsetmiştik. Doların yakın zamanda 16 TL’yi aşmasıyla birlikte de bu fiyatlar tahmin edebileceğiniz gibi daha da arttı. İşte markaların güncel fiyat listeleri…

Audi - Aralık 2021 fiyat listesi

A3 Sedan 30 Turbo FSI 110 Hp Advanced S-Tronic: 763 bin 638 TL (Kasım 2021'de 528 bin 511 TL idi). Gelen zam 235 bin TL

A4 allroad 45 TFSI quattro 265 hp S-Tronic Pl: 1 milyon 510 bin 531 TL (Kasım 2021'de 1 milyon 045 bin 464 TL idi). Gelen zam 465 bin TL

A5 Sportback 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S-Tronic Pl: 1 milyon 471 bin 975 TL (Kasım 2021'de 1 milyon 018 bin 855 TL idi). Gelen zam 453 bin TL

A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Sport S-Tronic: 1 milyon 918 bin 811 TL (Kasım 2021'de 1 milyon 280 bin 372 TL idi). Gelen zam 638 bin TL

A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S-Tronic: 2 milyon 870 bin 437 TL (Kasım 2021'de 1 milyon 541 bin 595 TL idi). Gelen zam 1 milyon 328 bin TL

A8 L 50 TDI quattro 286 hp tiptronic: 4 milyon 791 bin 666 TL (Kasım 2021'de 3 milyon 314 bin 872 TL idi). Gelen zam 1 milyon 476 bin TL

Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S-Tronic Pl: 826 bin 339 TL (Kasım 2021'de 571 bin 884 TL idi). Gelen zam 254 bin TL

Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S-Tronic Pl: 1 milyon 43 bin 624 TL (Kasım 2021'de 722 bin 050 TL idi). Gelen zam 271 bin TL

Q5 45 Turbo FSI quattro 265 hp Advanced S-Tronic PI: 1 milyon 867 bin 570 TL (Kasım 2021'de 1 milyon 292 bin 320 TL idi). Gelen zam 575 bin TL

Q7 50 TDI quattro 286 hp S line Tiptronic PI: 3 milyon 179 bin 314 TL (Kasım 2021'de 2 milyon 200 bin 197 TL idi). Gelen zam 979 bin TL

Q8 50 TDI quattro 286 hp tiptronic: 3 milyon 343 bin 192 TL (Kasım 2021'de 2 milyon 313 bin 477 TL idi). Gelen zam 1 milyon 29 bin TL

BMW - Aralık 2021 fiyat listesi

118i Sport Line: 906 bin 400 TL (Kasım 2021'de 561 bin 800 TL idi). Gelen zam 344 bin TL

116d Sport Line: 938 bin 700 TL (Kasım 2021'de 581 bin 600 idi). Gelen zam 357 bin TL

218i Gran Coupe Sport Line: 971 bin 600 TL (Kasım 2021'de 596 bin 700 TL idi). Gelen zam 373 bin TL

216d Gran Coupe Sport Line: 1 milyon 500 TL (Kasım 2021'de 614 bin 700 TL idi). Gelen zam 385 bin TL

320i Sedan Sport Line: 1 milyon 278 bin 800 TL (Kasım 2021'de 789 bin 700 TL idi). Gelen zam 489 bin TL

520i Sedan Luxury Line: 1 milyon 748 bin TL (Kasım 2021'de 1 milyon 082 bin 400 TL idi). Gelen zam 665 bin TL

Citroen - Aralık 2021 fiyat listesi

C4 1.2 PureTech: 359 bin TL (Kasım 2021'de 266 bin 500 TL idi). Gelen zam 92 bin TL

C5 1.5 BlueHDi Feel Bold: 734 bin 500 TL (Kasım 2021'de 465 bin TL idi). Gelen zam 269 bin TL

C3 Aircross SUV 1.2 PureTech: 513 bin TL (Kasım 2021'de 266 bin 500 TL idi). Gelen zam 246 bin TL

C3 1.2 PureTech Otomatik Feel Bold: 437 bin TL (Kasım 2021'de 212 bin 500 TL TL idi). Gelen zam 223 bin TL

C-Elysee 1.5 BlueHDi: 471 bin TL (Kasım 2021'de 241 bin TL idi). Gelen zam 230 bin TL

Dacia - Aralık 2021 fiyat listesi

Dacia Sandero Stepway: 428 bin TL (Ekim 2021'de 218 bin TL idi). Gelen zam 210 bin TL

Duster Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2: 451 bin TL (Ekim 2021'de 209 bin TL idi). Gelen zam 233 bin TL

Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic: 444 bin 900 TL (Ekim 2021'de 227 bin TL idi). Gelen zam 217 bin TL

Lodgy Ambiance 1.5 Blue dCi: 518 bin TL (Ekim 2021'de 258 bin 900 TL idi). Gelen zam 259 bin TL

Fiat - Aralık 2021 fiyat listesi

Egea Sedan: 244 bin 900 TL (Kasım 2021'de 175 bin 900 TL idi). Gelen zam 69 bin TL

Egea Cross: 329 bin 900 TL (Kasım 2021'de 200 bin 900 TL idi). Gelen zam 129 bin TL

Egea Hatchback: 321 bin 900 TL (Kasım 2021'de 192 bin 900 TL idi). Gelen zam 129 bin TL

500: 359 bin 900 TL (Kasım 2021'de 219 bin 900 TL idi). Gelen zam 140 bin TL

500L: 432 bin 900 TL (Kasım 2021'de 260 bin 900 TL idi). Gelen zam 172 bin TL

500X: 470 bin 900 TL (Kasım 2021'de 349 bin 900 TL idi). Gelen zam 121 bin TL

Panda: 326 bin 900 TL (Kasım 2021'de 193 bin 900 TL idi). Gelen zam 133 bin TL

Kia - Aralık 2021 fiyat listesi

Rio 1.2L 84 PS Manuel: 331 bin 900 TL (Kasım 2021'de 191 bin 900 TL idi). Gelen zam 140 bin TL

Sportage 1.6L 136 PS DCT Cool Dizel Otomatik: 695 bin 900 TL (Kasım 2021'de 409 bin 900 TL idi). Gelen zam 286 bin TL

Picanto 1.0L 67 PS AMT: 332 bin 900 TL (Kasım 2021'de 194 bin 900 TL idi). Gelen zam 138 bin TL

XCeed 1.6L 136 PS DCT: 795 bin 900 TL (Kasım 2021'de 549 bin 900 TL idi). Gelen zam 574 bin TL

Stonic 1.2L 84 PS: 375 bin 900 TL (Kasım 2021'de 221 bin 900 TL idi). Gelen zam 154 bin TL

Sorento 1.6L 230 PS Otomatik: 1 milyon 349 bin 900 TL (Kasım 2021'de 989 bin 900 TL idi). Gelen zam 360 bin TL

Mercedes - Aralık 2021 fiyat listesi

A200 AMG+: 767 bin TL (Kasım 2021'de 570 bin TL idi). Gelen zam 197 bin TL

B180 Progressive+: 725 bin 500 TL (Kasım 2021'de 538 bin 500 TL idi). Gelen zam 187 bin TL

A200 Progressive+ (sedan): 722 bin TL (Kasım 2021'de 536 bin 500 TL idi). Gelen zam 186 bin TL

Yeni C200 4MATIC Edition 1 AMG: 1 milyon 326 bin TL (Kasım 2021'de 977 bin TL idi). Gelen zam 349 bin TL

CLA 200 AMG+: 882 bin TL (Kasım 2021'de 661 bin TL idi). Gelen zam 221 bin TL

Yeni GLA 200 Progressive: 940 bin TL (Kasım 2021'de 687 bin TL idi). Gelen zam 253 bin TL

Yeni Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+: 8 milyon 625 bin TL (Kasım 2021’de 6 milyon 332 bin TL idi). Gelen zam 2 milyon 293 bin TL

G 400 d Magnetic: 4 milyon 768 bin 500 TL (Kasım 2021'de 3 milyon 543 bin 500 TL idi). Gelen zam 1 milyon 225 bin TL

Opel - Aralık 2021 fiyat listesi

Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP Essential Manuel: 395 bin 900 TL (Kasım 2021'de 209 bin 900 TL idi). Gelen zam 186 bin TL

Insignia 1.5 Dizel AT-8 122 HP Edition Otomatik: 794 bin 900 TL (Kasım 2021'de 504 bin 900 TL idi). Gelen zam 290 bin TL

Astra 1.5 122 HP Edition: 589 bin 900 TL (Kasım 2021'de 364 bin 900 TL idi). Gelen zam 225 bin TL

Crossland 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Essential Manuel: 490 bin 900 TL (Kasım 2021'de 263 bin 700 TL idi). Gelen zam 227 bin TL

Mokka 1.2 130 HP AT8 Elegance Benzin Otomatik: 627 bin 900 TL (Kasım 2021'de 399 bin 900 TL idi). Gelen zam 228 bin TL

Grandland X 1.2 Benzinli AT-8 130 HP Edition: 764 bin 900 TL (Kasım 2021'de 441 bin 900 T idi). Gelen zam 323 bin TL

Peugeot - Aralık 2021 fiyat listesi

208 ACTIVE 1.2 Puretech 75hp MT5: 369 bin 500 TL (Kasım 2021'de 235 bin TL idi). Gelen zam 134 bin TL

3008 STYLE TECH 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Benzin Otomatik: 753 bin TL (Kasım 2021'de 343 bin TL idi). Gelen zam 410 bin TL

5008 Prime 1.6 PureTech 180 EAT8 Benzin Otomatik: 992 bin TL (Kasım 2021'de 498 bin TL idi). Gelen zam 494 bin TL

2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT: 503 bin 500 TL (Kasım 2021'de 343 bin TL idi). Gelen zam 160 bin TL

3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 753 bin TL (Kasım 2021'de 490 bin TL idi). Gelen zam 263 bin TL

5008 GT SELECTION 1.6 PureTech 180hp EAT8: 992 bin TL (Kasım 2021'de 646 bin TL idi). Gelen zam 346 bin TL

Renault - Aralık 2021 fiyat listesi

Clio Joy 1.0 Sce 65 bg: 361 bin TL (Kasım 2021'de 190 bin TL idi). Gelen zam 171 bin TL

Megane Joy 1.3 TCe 140 bg: 462 bin TL (Kasım 2021'de 249 bin 900 TL idi). Gelen zam 213 bin TL

Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg: 399 bin TL (Kasım 2021'de 194 bin 900 TL idi). Gelen zam 205 bin TL

Zoe Zen 80 kW Z.E. 50: 674 bin TL (Kasım 2021'de 401 bin 900 TL idi). Gelen zam 273 bin TL

Captur Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 637 bin TL (Kasım 2021'de 381 bin TL idi). Gelen zam 256 bin TL

Kadjar Touch Roof 1.3 TCe EDC 160 bg: 761 bin TL (Kasım 2021'de 459 bin TL idi). Gelen zam 302 bin TL

Talisman Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 1 milyon 67 bin 900 TL (Kasım 2021'de 637 bin TL idi). Gelen zam 430 bin TL

Koleos Icon 1.3 TCe EDC 160 bg: 971 bin TL (Kasım 2021'de 587 bin TL idi). Gelen zam 384 bin TL

SEAT - Aralık 2021 fiyat listesi

Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style: 354 bin TL (Kasım 2021'de 215 bin TL idi). Gelen zam 139 bin TL

Leon 1.0 TSI 110 HP Style Benzin Manuel: 459 bin TL (Kasım 2021'de 333 bin TL idi). Gelen zam 126 bin TL

Arona 1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Benzin Otomatik: 459 bin TL (Kasım 2021'de 333 bin TL idi). Gelen zam 126 bin TL

Ateca 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience: 639 bin TL (Kasım 2021'de 459 bin TL idi). Gelen zam 180 bin TL

Tarraco 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xcellence: 789 bin TL (Kasım 2021'de 575 bin TL idi). Gelen zam 214 bin TL

Toyota - Aralık 2021 fiyat listesi

Corolla 1.5 Vision Benzin Manuel (sedan): 350 bin 550 TL (Kasım 2021'de 231 bin 200 TL idi). Gelen zam 119 bin TL

Corolla 1.2 Turbo Dream Multidrive S (hatchback): 421 bin 600 TL (Kasım 2021'de 330 bin 100 TL TL idi). Gelen zam 91 bin TL

Corolla Hybrid Dream e-CVT (sedan): 598 bin 200 TL (Kasım 2021'de 472 bin 800 TL idi). Gelen zam 126 bin TL

Corolla Hybrid Dream e-CVT (hatchback): 803 bin 100 TL (Kasım 2021'de 492 bin 900 TL idi). Gelen zam 311 bin TL

Yaris 1.0 Vision Benzin: 368 bin 400 TL (Kasım 2021'de 212 bin TL idi). Gelen zam 156 bin TL

Yaris 1.5 Hybrid Dream e-CVT: 575 bin 900 TL (Kasım 2021'de 375 bin 950 TL idi). Gelen zam 200 bin TL

C-HR Hybrid 4x2 Flame e-CVT: 664 bin 100 TL (Kasım 2021'de 524 bin 800 TL TL idi). Gelen zam 140 bin TL

RAV 4 Hybrid 4x4 Flame e-CVT: 1 milyon 478 bin 846 TL (Kasım 2021'de 949 bin 100 TL idi). Gelen zam 529 bin TL

Camry 2.5 Hybrid Passion e-CVT: 1 milyon 755 bin 650 TL (Kasım 2021'de 1 milyon 77 bin 900 TL idi). Gelen zam 677 bin TL

Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 204PS: 3 milyon 548 bin 300 TL (Kasım 2021'de 2 milyon 275 bin 600 TL idi). Gelen zam 1 milyon 272 bin TL

Hilux 2.4 D-4D 4x2 Adventure: 565 bin 050 TL (Kasım 2021'de 363 bin 400 TL idi). Gelen zam 202 bin TL