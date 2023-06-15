Snoop Dogg, "Snoop Dogg Passport Series" adını verdiği özel NFT koleksiyonunu duyurdu. Bu NFT, Snoop Dogg hayranlarının dijital pasaportları olacak.

Dünyaca ünlü rapçi Snoop Dogg, kripto para yatırımcısı olan hayranlarını ilgilendiren dikkat çekici bir adım attı. Özel bir NFT koleksiyonu oluşturan Dogg, hayranlarına "dijital pasaport" vermeye başladı. Koleksiyondan NFT satın alan Snoop Dogg hayranları, ünlü rapçinin dünya turnelerindeki sahne arkası içerikler başta olmak üzere pek çok avantaj yakalayacaklar.

"Snoop Dogg Passport Series" olarak isimlendirilen NFT koleksiyonu, web3 odaklı bir platform olan Transient Labs iş birliğinde oluşturuldu. Koleksiyondaki parçalara baktığımız zaman, Snoop Dogg'a ait fotoğraflar, çizimler ve videolar bulunduğunu görüyoruz. Bu koleksiyona dahil olmak isteyen yatırımcıların, 0.025 ETH (bu makalenin yazıldığı anın kuru ile 40 dolar) ödeme yapması gerekecek. NFT'ler, kredi kartı veya kripto varlıklar aracılığıyla satın alınacak.

NFT koleksiyonu, Snoop Dogg için şaşırtıcı değil

Snoop Dogg, daha çok şarkılarıyla biliniyor olsa da aynı zamanda bir kripto para yatırımcısı ve girişimci. Kripto varlıkların geleceğin ta kendisi olduğuna inandığını söyleyen Dogg, NFT koleksiyonu ile ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: Diğer sanatçıların ne yaptığımı görebileceklerine ve kendi başlarına yenilik yapmaya devam edebileceklerine inanıyorum.

Ünlü rapçinin neler yaptığına da kısaca değinelim. Snoop Dogg, web3 odaklı bir canlı yayın platformu olan Shiller'ın kurucu ortaklarından bir tanesi. Dünyanın en popüler NFT koleksiyonlarından "Bored Ape Yacht Club"ta özel parçalara sahip olan Dogg, 2021 yılı verilerine göre 17.6 milyon dolarlık NFT'ye sahip. Sadece bunlar da değil. Snoop Dogg, e-spor dünyasını da yakından takip ediyor. Ünlü rapçi; CoD, PUBG ve FIFA gibi pek çok oyun için profesyonel takımı bulunan FaZe Clan'da yöneticilik de yaptı.

Snoop Dogg Passport Series'e buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.