Star Trek'in Uzay Gemisi, Mikroskobik Boyutlarda İnşa Edildi

Bilim insanları, bir araştırmanın parçası olarak Star Trek filmindeki bir uzay gemisini mikrokobik ölçekte yeniden inşa ettiler. Üstelik bu mikrometre uzunluğundaki uzay gemisi, kendi kendine hareket edebiliyor.

Leiden Üniversitesi'nden fizikçiler, 3D yazıcı kullanarak Star Trek film serisindeki Intrepid sınıfı yıldızlararası bir uzay gemisi olan USS Voyager’ın bir minyatürünü inşa ettiler. Ancak bu minyatür, benzerlerinden farklı olarak mikroskobik boyutlarda, yalnızca 5 mikrometre uzunlukta inşa edilmiş durumda.

Tahmin edebileceğiniz gibi araştırmacılar, söz konusu mikroskobik uzay gemisini ‘sergilemek’ amacıyla inşa etmediler. Söz konusu uzay gemisi ve inşa edilen diğer mikroskobik modeller, Soft Matter dergisinde yayımlanan ve temelde 3D yazıcıların sınırlarını zorlayan bir araştırmanın bir parçası.

Araştırmacılar, uzunluğu mikrometreler ile ölçülen bu uzay gemisini, mikroswimmer araştırmaları için oluşturmuş durumda. Bu nedenle söz konusu mikroskobik uzay gemisi, orijinali gibi itici motorlar ile değil, dışındaki platin kaplama ile içindeki hidrojen peroksitin kimyasal reaksiyonu sonucunda hareket ediyor.

Aslına bakacak olursak bilim insanları, mikroswimmer araştırmaları için çoğunlukla küre şekilli yapıları tercih ediyorlar. Ancak bilim insanları, son gerçekleştirilen çalışmada farklı şekillerle elde edilecek farklı sonuçları gözleyebilmek adına farklı şekilde mikroskobik modeller de inşa ettiler.

Bilim insanları, oluşturdukları söz konusu modeller ile bakteri ya da beyaz kan hücreleri gibi doğal mikroswimmer’ları taklit etmeyi ve onları daha iyi anlamayı amaçlıyorlar. Bu, temelde canlılara odaklanan bir araştırma olsa da bazı fütüristler, bu araştırmalar sonucu elde edilecek bilgilerin hastalık tedavilerinde de kullanılabileceğini öne sürüyorlar.