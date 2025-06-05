Sony belli aralıklarla gerçekleştirdiği State of Play etkinliklerinde gelecek olan yeni oyunlarını duyuruyor ve daha önce duyurduğu oyunların da yeni tanıtımlarına yer veriiyor. Bugünkü State of Play etkinliğinde de şirket yepyeni oyunlarını tanıttı.
X oyununun damga vurduğu etkinlikte irili ufaklı birinci ve üçüncü parti birçok geliştirici ekibin oyunlarına yer verildi. Biz de bu içeriğimizde, tanıtılan tüm oyunları sizler için listeledik.
State of Play etkinliğinde tanıtılan tüm oyunlar
- Lumines Arise
- Pragmata
- Romeo is a Deadmen
- Silent Hill f
- Bloodstained: The Scarlet Engagement
- Digimon Story Time Stranger
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Baby Steps
- Hirogami
- Everybody's Golf Hot Shots
- Ninja Gaiden: Ragebound
- Cairn
- Mortal Kombat: Legacy Kollection
- Metal Gear Solid: Snake Eater
- Nioh 3
- Thief VR: Legacy of Shadow
- Tides of Tomorrow
- Astrobot New Challenges
- Sea of Remnants
- Sword of the Sea
- 007 First Light
- Ghost of Yötei
- Marvel Tökon: Fighting Souls
Lumines Arise
Pragmata
Romeo is a Deadman
Silent Hill f
Bloodstained: The Scarlet Engagement
Digimon Story Time Stranger
Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles
Baby Steps
Hirogami
Everybody's Golf Hot Shots
Ninja Gaiden: Ragebound
Cairn
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Metal Gear Solid: Snake Eater
Nioh 3
Thief VR: Legacy of Shadow
Tides of Tomorrow
Sea of Remnants
Sword of the Sea
007 First Light
Ghost of Yötei
Marvel Tökon: Fighting Souls
Duyurulan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunlar ilginizi çekti? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.