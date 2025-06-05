Sony, merakla beklenen yeni State of Play etkinliğini gerçekleştirdi ve onlarca yeni oyununu tanıttı. İşte tanıtılan tüm oyunlar ve oyunlara dair bilgiler!

Sony belli aralıklarla gerçekleştirdiği State of Play etkinliklerinde gelecek olan yeni oyunlarını duyuruyor ve daha önce duyurduğu oyunların da yeni tanıtımlarına yer veriiyor. Bugünkü State of Play etkinliğinde de şirket yepyeni oyunlarını tanıttı.

X oyununun damga vurduğu etkinlikte irili ufaklı birinci ve üçüncü parti birçok geliştirici ekibin oyunlarına yer verildi. Biz de bu içeriğimizde, tanıtılan tüm oyunları sizler için listeledik.

State of Play etkinliğinde tanıtılan tüm oyunlar

Lumines Arise

Pragmata

Romeo is a Deadmen

Silent Hill f

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Digimon Story Time Stranger

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

Baby Steps

Hirogami

Everybody's Golf Hot Shots

Ninja Gaiden: Ragebound

Cairn

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Metal Gear Solid: Snake Eater

Nioh 3

Thief VR: Legacy of Shadow

Tides of Tomorrow

Astrobot New Challenges

Sea of Remnants

Sword of the Sea

007 First Light

Ghost of Yötei

Marvel Tökon: Fighting Souls

Lumines Arise

Pragmata

Romeo is a Deadman

Silent Hill f

Bloodstained: The Scarlet Engagement

Digimon Story Time Stranger

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles

Baby Steps

Hirogami

Everybody's Golf Hot Shots

Ninja Gaiden: Ragebound

Cairn

Mortal Kombat: Legacy Kollection

Metal Gear Solid: Snake Eater

Nioh 3

Thief VR: Legacy of Shadow

Tides of Tomorrow

Sea of Remnants

Sword of the Sea

007 First Light

Ghost of Yötei

Marvel Tökon: Fighting Souls

Duyurulan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunlar ilginizi çekti? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.