Artık ülkemizdeki oyuncular, oyun fiyatlarının uçması nedeniyle düzenli olarak gerçekleştirilen indirim kampanyalarını kovalıyor. Sony de PlayStation Store’da sık sık bu tarz kampanyalarla karşımıza çıkıyor. Teknoloji devi, şimdi de “Mayıs Tasarrufları” isimli yeni kampanyasını başlattı.
Mayıs Tasarrufları, 9 Mayıs 2024 TSİ 01.59’a kadar devam edecek. Kampanyada birçok popüler oyunda %85'e varan indirim var. PlayStation, son aylarda birden fazla kez oyun fiyatlarını artırmıştı. Bunun ilerleyen zamanlarda yine gerçekleşme olasılığı var. Bu yüzden eğer bir PlayStation sahibiyseniz bu tarz kampanyaları kaçırmamanızı öneriyoruz. Kampanyada fiyatı düşen bazı popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz:
PlayStation Mayıs Tasarrufları’nda fiyatı düşen bazı popüler oyunlar
|Oyun (Platform)
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Resident Evil 4 (PS4 / PS5)
|999 TL
|429,57 TL (%57)
|Resident Evil Village (PS4 / PS5)
|439 TL
|175,60 TL (%60)
|Final Fantasy XVI (PS5)
|1.999 TL
|999,50 TL (%50)
|The Crew Motorfest (PS4 / PS5)
|1.879 TL
|939,50 TL (%50)
|Dead Island 2 (PS4 / PS5)
|1.749 TL
|874,50 TL (%50)
|Lords of the Fallen Deluxe Sürüm (PS5)
|1.999 TL
|999,50 TL (%50)
|Avatar: Frontiers of Pandora (PS5)
|1.879 TL
|1.127,40 TL (%40)
|Prince of Persia The Lost Crown (PS4 / PS5)
|919 TL
|551,40 TL (%40)
|Rainbow Six Siege Lüks Sürüm (PS4 / PS5)
|749 TL
|247,17 TL (%67)
|Assassin's Creed Valhalla (PS4 / PS5)
|470 TL
|94 TL (%80)
|Assassin's Creed Odyssey (PS4)
|599 TL
|89,85 TL (%85)
|Stray (PS4 / PS5)
|749 TL
|494,34 TL (%34)
|Mortal Kombat 11 (PS4 / PS5)
|349 TL
|52,35 TL (%85)
|Far Cry 6 (PS4 / PS5)
|1.629 TL
|407,25 TL (%75)
|Snowrunner (PS4 / PS5)
|999 TL
|499,50 TL (%50)
|Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4)
|609,16 TL
|201,02 TL (%67)
|Hi-Fi Rush (PS5)
|507,83 TL
|355,48 TL (%30)
|TEKKEN 7 (PS4)
|749 TL
|149,80 TL (%80)
Kampanyada indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.