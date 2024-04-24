Sony, PlayStation Store’da “Mayıs Tasarrufları” indirim kampanyasını başlattı. İki hafta sürecek kampanya kapsamında yüzlerce PS oyunu, %85’e varan oranda ucuzladı.

Artık ülkemizdeki oyuncular, oyun fiyatlarının uçması nedeniyle düzenli olarak gerçekleştirilen indirim kampanyalarını kovalıyor. Sony de PlayStation Store’da sık sık bu tarz kampanyalarla karşımıza çıkıyor. Teknoloji devi, şimdi de “Mayıs Tasarrufları” isimli yeni kampanyasını başlattı.

Mayıs Tasarrufları, 9 Mayıs 2024 TSİ 01.59’a kadar devam edecek. Kampanyada birçok popüler oyunda %85'e varan indirim var. PlayStation, son aylarda birden fazla kez oyun fiyatlarını artırmıştı. Bunun ilerleyen zamanlarda yine gerçekleşme olasılığı var. Bu yüzden eğer bir PlayStation sahibiyseniz bu tarz kampanyaları kaçırmamanızı öneriyoruz. Kampanyada fiyatı düşen bazı popüler oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

PlayStation Mayıs Tasarrufları’nda fiyatı düşen bazı popüler oyunlar

Oyun (Platform) Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı Resident Evil 4 (PS4 / PS5) 999 TL 429,57 TL (%57) Resident Evil Village (PS4 / PS5) 439 TL 175,60 TL (%60) Final Fantasy XVI (PS5) 1.999 TL 999,50 TL (%50) The Crew Motorfest (PS4 / PS5) 1.879 TL 939,50 TL (%50) Dead Island 2 (PS4 / PS5) 1.749 TL 874,50 TL (%50) Lords of the Fallen Deluxe Sürüm (PS5) 1.999 TL 999,50 TL (%50) Avatar: Frontiers of Pandora (PS5) 1.879 TL 1.127,40 TL (%40) Prince of Persia The Lost Crown (PS4 / PS5) 919 TL 551,40 TL (%40) Rainbow Six Siege Lüks Sürüm (PS4 / PS5) 749 TL 247,17 TL (%67) Assassin's Creed Valhalla (PS4 / PS5) 470 TL 94 TL (%80) Assassin's Creed Odyssey (PS4) 599 TL 89,85 TL (%85) Stray (PS4 / PS5) 749 TL 494,34 TL (%34) Mortal Kombat 11 (PS4 / PS5) 349 TL 52,35 TL (%85) Far Cry 6 (PS4 / PS5) 1.629 TL 407,25 TL (%75) Snowrunner (PS4 / PS5) 999 TL 499,50 TL (%50) Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4) 609,16 TL 201,02 TL (%67) Hi-Fi Rush (PS5) 507,83 TL 355,48 TL (%30) TEKKEN 7 (PS4) 749 TL 149,80 TL (%80)

Kampanyada indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.