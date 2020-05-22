Street Power Football PC, PS4 ve Xbox İçin Duyuruldu (Video)

Street Power Football; PC, PS4 ve Xbox oyuncuları için yayınlanan bir fragman ile duyuruldu. Sokak futbolunun efsaneleriyle bir araya geleceğiniz oyunda yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz farklı oyun modlarıyla arkadaşlarınıza karşı rekabet edebileceksiniz.

Yayıncı Maximum Games, arcade tarzı bir futbol oyunu olan Street Power Football'u yayınladığı fragmanla duyurdu. SFL Interactive ve Gamujan tarafından geliştirilen sokak futbolu temalı oyun, bu yaz PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC için gelecek.

Street Power Football, sokak futbolu deneyimini, yüksek enerjili aksiyonla bir araya getiriyor. Oyunda sokak futbolunun kralı olmak için statünüzü yükseltirken, farklı modlar ve oyun alanlarında futbol efsaneleriyle veya arkadaşlarınızla karşı karşıya gelecek, yeteneklerinizi özgürce sergileyeceksiniz.

Street Power Football, sokak futbolunun efsanelerini bir araya getiriyor

Street Power Football ile sokak futbol efsanesi Sean Garnier'in koçluğunda dünyanın dört bir yanındaki çılgın oyun alanlarında ve sahalarda, altı farklı oyun modunda freestyle futbol harikalarıyla yüzleşeceksiniz. Ayrıca Sokak Kralı olma yolunda statünüzü artırdıkça arkadaşlarınıza karşı çılgın numaralar yapmayı öğreneceksiniz.

Arcade tarzı futbol oyununda arkadaşlarınızla 4 kişiye kadar yerel veya çevrimiçi parti yoluyla rekabet edebileceksiniz. Tarzınızı yansıtabilmeniz için takımınızı sokak modası, özel emojiler ve dövmelerle özelleştirebileceksiniz. Ayrıca Sean Garnier'ın yanı sıra Liv Cooke, Melody Donchet, Soufiane Bencok, Daniel Got Hits, Raquel Benetti ve Andrew Henderson gibi efsanelerle yan yana oynama fırsatı yakalayacaksınız.

Street Power Football'ın altı farklı modunda kıyasıya rekabet edebileceksiniz

Street Power Football'da Dance-like Freestyle, 3v3 Sokak Futbolu, Trick Shot, Panna Cage savaşları, Elimination ve Become King adlı toplam altı mod yer alıyor. Bu modlarda serbest stilde yeteneklerinizi gösterebilecek, 3'e 3 maçlarda rekabet edebilecek, şut yeteneklerinizi yarıştıracak, kafes savaşlarında mücadele verecek ve Become King hikaye moduyla sokakların kralı olabileceksiniz.

Oyunun tempolu sokak futbolu deneyimine Black Eyed Peas, DJ Snake ve Snap gibi sanatçılardan hareketli parçalar eşlik ediyor. Oyunu daha yakından incelemek için Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.

Street Power Football için yayınlanan fragman: