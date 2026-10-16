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Suzuki Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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Suzuki, Ekim 2026 döneminde hibrit motor teknolojisine sahip Vitara, S-Cross ve Swift modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Suzuki'nin Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Suzuki Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Suzuki, Ekim 2026 döneminde hibrit motor seçenekleri ve farklı kullanım ihtiyaçlarına hitap eden modelleriyle sıfır otomobil pazarında dikkat çekiyor.

Peki Suzuki Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, Vitara, S-Cross ve Swift modellerinde hangi fırsatlar var? İşte Suzuki Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Suzuki Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Suzuki Vitara Hibrit

Suzuki Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Suzuki Vitara Hibrit

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Vitara Hibrit 2.178.000 TL 2.133.000 TL
S-Cross Hibrit 2.365.000 TL 2.265.000 TL
Swift Hibrit - 2.079.000 TL

Suzuki Vitara Kampanyası: 500 Bin TL'ye 6 Ay %0,99 Faiz

Suzuki Vitara Hibrit'te Ekim 2026 boyunca takas desteği ve ticari müşterilere özel finansman fırsatı bulunuyor. Vergi mükellefi gerçek kişilerin ticari amaçlı araç alımlarında 500.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi avantajı sunuluyor. Kampanya 31 Ekim 2026 tarihine kadar geçerli.

Suzuki S-Cross Kampanyası: 500 Bin TL'ye 6 Ay %0,99 Faiz

Suzuki S-Cross Hibrit için de 31 Ekim 2026 tarihine kadar 500.000 TL, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranlı ticari finansman fırsatı sunuluyor.

Suzuki Vitara Leasing Kampanyası: 36 Ay, Aylık 82.200 TL'den Başlayan Taksit

Suzuki Vitara için vergi levhasına sahip tüzel ve gerçek kişilere yönelik leasing seçeneği de sunuluyor. Kampanya, 2026 model yılı Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Tek Renk versiyonunda geçerli.

1-31 Ekim 2026 tarihleri arasındaki programda 36 ay vade ve peşinatsız leasing seçeneği duyuruluyor. Yapı Kredi Leasing üzerinden sunulan örnek ödeme tablosunda kredilendirilen tutar 2.121.000 TL, aylık taksit 82.200 TL ve toplam geri ödeme 3.551.040 TL olarak belirtiliyor.

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