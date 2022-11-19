Tarihte İlk Kez Yapay Ete 'Sağlıklıdır' Onayı Verildi

Dünyanın en önemli ilaç ve gıda onaylama kurumlarından birisi olarak görülen ve aldığı kararların önemli bir kısmı referans olarak kabul edilen ABD'nin Yemek ve İlaç İdaresi (FDA); tarihteki ilk kez bir yapay et için sağlıkla tüketilebilir onayını verdi.

Laboratuvar ortamında üretilmiş yapay tavuk etlerinin piyasaya sürülmesine az kaldı... Geçtiğimiz hafta bir ilk yaşandı ve ABD’nin Yemek ve İlaç İdaresi (FDA), laboratuvar ortamında üretilen bir ‘kültürlü ete’ onay verdi.

Eski bir kardiyolog olan Uma Valeti’nin kurduğu ve CEO’su olduğu Upside adındaki şirketi tarafından üretilen söz konusu yapay et tavuk etini taklit ediyor; benzer besin değerlerini içeriyor ve tıpkı gerçek tavuk eti gibi yemeklerde kullanılabiliyor. CEO'sunun açıklamasına göre lezzeti de gerçek tavuk eti kalitesinde!

Hayvan hücreleri, laboratuvar ortamında ete dönüştürülüyor:

Fotoğraf: Brian L. Frank @NPR

Uma Valeti, ‘kültürlü et yetiştirme şirketi’ olan Upside’ı 2015 yılında Kaliforniya’da kurmuştu. Şirkette çalışan bilim insanları, 7 yıllık bir araştırma ve geliştirme sürecenin ardından 2022 yılında amacına ulaştı ve hiçbir hayvanı öldürmeden, sadece iğne biyopsisi ile hücrelerini alarak laboratuvarda et üretmeyi başardılar.

Bilim insanları, iğne biyopsisi ile aldıkları hayvan hücrelerini besin değeri yüksek maddelerle besleyerek çoğalmalarını sağlıyorlar. Hücreler çoğaldıkça da birer ‘kültürlü ete’ dönüşüyorlar.

Yılda 22 tondan fazla üretilebilecek yapay etin satışı için tek bir engel kaldı:

Fotoğraf: Brian L. Frank @NPR

Her ne kadar FDA şu anda bu kültürlü etin yenilebilir olduğuna kanaat getirmiş olsa da bu tür bir etin ABD’de restoranlarda veya marketlerde satılıp kullanılabilmesi için Upside'ın hâlâ önünde birkaç engel bulunmakta.

Bununla birlikte Upside, yaptığı açıklamaya göre kültürlü etlerinin satışa çıkması konusunda yasal onayı aldıktan sonra yılda 22.679 kilo kültürlü et üretebilecek.

Upside tarafından üretilen etin fiyatı ve tadı nasıl olacak?

CEO Valeti, NPR'a verdiği röportajda mevcut gerçek et fiyatları ile rekabetçi etiketler belirleyeceğini söyledi ki bu bilgi, söz konusu yapay etin mümkün mertebe daha ucuz olacağını gösteriyor. Ayrıca etin tadı hakkında konuşan Valeti, bunun için özel olarak çalıştıklarını ve tadın ideal tavuk eti kalitesini aratmayıp pek çok insanı şaşırtacağını ifade ediyor.

Laboratuvarda yetiştirilen etin savunucuları, bunun sera gazı emisyonlarını azaltmaya ve küresel ısınmayla mücadeleye yardımcı olacağını söylüyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.