Tecno Mobile, Türkiye'de Akıllı Telefon Üretimine Başladı

Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayan son Çinli marka olan Tecno Mobile'ın ilk yerli telefonunun lansmanını yarın yapacağı söyleniyor. Tecno Mobile, Türkiye'nin popüler akıllı telefon markalarından biri olmayı hedefliyor.

Akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'deki yatırımlarına yenileri eklenmeye devam ediyor. Samsung, Xiaomi, OPPO, Vivo gibi Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayan markalar arasında bir başka Çinli teknoloji şirketi olan Tecno Mobile da katıldı.

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre Tecno Mobile, İstanbul Pendik’teki tesisinde akıllı telefon üretimine başladı. Türkiye'deki üretim yatırımının büyüklüğünü 25 milyon dolar olarak açıklayan Tecno Mobile, halihazırda eleman alımına da devam ediyor.

Tecno Mobile’ın Türkiye distribütörü olan Arena Bilgisayar, bahsi geçen üretim tesisinde ilk etapta 200'den fazla kişiye istihdam sağlayacak. Şirket, personel alım süreçlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisi ile iş birliği gerçekleştiriyor.

Paylaşılan bilgilere göre Tecno Mobile'ın Türkiye'de üretimi gerçekleştirilen ilk modelleri Camon 12 Air ve Spark olacak. Şirketin yerli üretim ilk akıllı telefonlarının lansmanını cuma günü (yarın) yapacağı belirtiliyor.

Türkiye pazarına Mart 2020 itibarıyla giriş yapan Tecno Mobile, özellikle Afrika kıtasında fazlasıyla popüler bir akıllı telefon markası. Şirket, Türkiye pazarına Camon 12 Air ve Spark 4 Lite modelleriyle giriş yapmış, sonrasında Spark 6, Camon 16 Premier, Pova ve Phantom modellerini de satışa sunmuştu.

Tecno Mobile Pazarlama Stratejileri Direktörü Gaurav Tikoo, Türkiye pazarına giriş yapmalarıyla ilgili olarak daha önce vermiş olduğu bir demeçte Türkiye'de büyük düşündüklerini ifade etmiş ve 2021 yılında yüzde 6-8 pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini belirtmişti.