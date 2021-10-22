Herkesi Kendisine Hayran Bırakan 12 Dikey Süpürge

Hayatımızı kolaylaştıran, az yer kaplayan ve temizliği bambaşka bir boyuta taşıyan dikey süpürgeleri sizin için derledik.

Günümüzde süpürgeler, tozları ve kirleri temizleyen bir alet olmanın çok daha ötesine geçmiş durumda! Özellikle ileri teknoloji ile donatılmış kablosuz dikey süpürgelerin hayatımızı kolaylaştırdığını ve temizliği bambaşka bir boyuta taşıdığını söyleyebiliriz.

Biz de teknolojik özellikleriyle herkesi kendisine hayran bırakan dikey süpürgeleri derledik!

1. Geniş temizleme haznesi ve farklı başlıklarıyla daha verimli bir ev temizliği sunan Jimmy JV51 Kablosuz Dikey Süpürge

“Evin her köşesi, en ince ayrıntısına kadar temiz olmalı!” diye düşünüyorsan, Jimmy JV51 Kablosuz Dikey Süpürge tam sana göre! JV51 Kablosuz Dikey Süpürge’nin güçlü dijital fırçası, geniş temizleme haznesi ve farklı başlıklarıyla koltuktan halıya, yataktan zemine en zorlu yerleri bile temizlemek çok kolay! Hem de oldukça hafif ve minimalist bir tasarıma sahip. Kendisinin 5 katmanlı bir HEPA filtreye sahip olduğunu da ekleyelim.

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2. Yüksek verimli HEPA filtresi sayesinde yalnızca zemini değil, havayı da tozlardan arındıran Jimmy JV53 Kablosuz Dikey Süpürge

“Bizim evin tozu kiri hiç bitmez” diyorsan, seni Jimmy JV53 Kablosuz Dikey Süpürge ile tanıştıralım! Yüksek verimli HEPA filtresi ile yalnızca zeminleri ve kenar köşeleri değil, havayı da temizler; tozu havadan %99,97 oranında ayırır. Sahip olduğu büyük çaplı rulo fırçasıyla hem büyük toz yığınlarını hem de küçük tozları temizler. Ayrıca döşeme temizleme başlığı, aralık temizleme başlığı ve yumuşak fırça gibi birçok farklı başlığa sahip olduğunu da belirtelim.

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3. Yüksek emiş gücüyle en zorlu köşeleri bile etkili bir şekilde temizleyen, ev tozu akarları ve alerjenleri ortadan kaldıran Jimmy JV53 Lite Kablosuz Dikey Süpürge

Evcil hayvan tüylerinden, ev akarlarından ve alerjenlerden bıkıp usananlar için çözüm belli: Jimmy JV53 Lite Kablosuz Dikey Süpürge! Yüksek emiş gücü ve özel başlığıyla yatak, koltuk gibi yüzeylerdeki ev akarlarını, tozları ve alerjenleri yok eder; dolaşma sorununu önleyen özel başlığıyla evcil hayvan tüylerinin ve saçların başlığa dolaşmasını önler. Üstelik kolay çıkarılabilir haznesi sayesinde temizlemesi de oldukça kolay.

“Saçlar, evcil hayvan tüyleri ve alerjenler sorun olmaktan çıksın!” istiyorsan, ürünü buradan keşfedebilirsin.

4. Sert zemin ve halılara özel ayrı rulo fırçalarıyla toz yığınlarını kolayca süpüren Jimmy JV63 Kablosuz Dikey Süpürge

“Süpürgem çok yönlülüğü ve modern fonksiyonlarıyla en büyük yardımcım olsun!” diye düşünüyorsan, Jimmy JV63 Kablosuz Dikey Süpürge ile tanışmanın tam zamanı! Sahip olduğu ikili siklonik filtreleme sistemi ve yüksek verimli HEPA filtresiyle tozu havadan ayırır, yüksek verimli dijital motoru ile tüm tozları ve kirleri kolayca temizler.​​ Yumuşak ve sert başlıklı sert zemin rulo fırçası, küçük ve büyük toz yığınlarını toplar; zemindeki kirleri ve ayak izlerini siler. Kutu içeriğinde bulunan paspas aparatıyla yerleri silmeye de olanak tanır.

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5. Her zemine özel farklı aksesuarlarıyla baştan aşağı etkili bir temizlik sağlayan Jimmy JV65 Kablosuz Dikey Süpürge

“Evin dört bir yanı tertemiz olsun, hiç toz kir kalmasın!” isteyenlerin en büyük yardımcısı belli, Jimmy JV65 Kablosuz Dikey Süpürge. Her yüzeye uygun farklı aksesuarlarıyla halıdan koltuğa, yataktan zemine baştan aşağı her yeri temizlemene imkân tanır. Elektrikli yatak başlığıyla yatak ve kanepelerin en derininde bulunan tozları temizler; özel naylon yün ve kauçuk şeritten tasarlanmış halı rulo fırçasıyla halının derinliklerindeki tozu dışarı çekerek, halıları daha verimli bir şekilde temizler. Anti-winding başlık tasarımıyla saçların süpürge başlığına dolaşmasını önler. Ayrıca kutu içeriğinde yerleri silmen için de bir paspas aparatı mevcut.

“Evde temizlenmeyen tek bir köşe kalmasın” istiyorsan, Jimmy JV65 Kablosuz Dikey Süpürge’yi buradan inceleyebilirsin.

6. Geniş temizleme haznesi ve farklı başlıklarıyla daha verimli bir temizlik yapmanı sağlayacak Jimmy JV71 Kablosuz Dikey Süpürge

“Temizlikte verimlilik ve pratiklik önemli!” diye düşünüyorsan, seni kendisine hayran bırakacak Jimmy JV71 Kablosuz Dikey Süpürge ile tanış! Geniş temizleme haznesi ve farklı başlıklarıyla zemin, kanepe, halı ve yatak gibi evin birçok alanında tozları ve kirleri temizler; tek sarjla uzun süre kullanım ömrü sağlayarak kolay ve pratik bir temizlik deneyimi sunar. Üstelik kolayca çıkarılabilir haznesi sayesinde temizlemesi de oldukça pratik.

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7. Yüksek verimli dijital motoru ve çok işlevli temizleme araçlarıyla etkili bir temizlik sunan Jimmy JV83 Kablosuz Dikey Süpürge

“Süpürgemin işlevselliği her şeyden önemli!” diyorsan, seni fazlasıyla memnun edecek süpürge burada: Jimmy JV83 Kablosuz Dikey Süpürge! Yüksek verimli fırçasız dijital motoru, ayrılabilir-yıkanabilir rulo fırçası, tek düğme ile temizlenen yıkanabilir toz haznesi, yumuşak-sert başlıklı rulo fırçası, çıkarılabilir bataryasıyla kolay ve etkili bir temizlik deneyimi sunar. 50mm çapındaki rulo fırçasıyla hem büyük toz yığınlarını hem de küçük tozları temizler. Ayrıca bu modele uyumlu olarak satılan Jimmy Pro Paspas Su Tankı ile yerleri silmene de imkân tanır.

İşlevsel bir süpürgeye ihtiyacın varsa, Jimmy JV83 Kablosuz Dikey Süpürge’yi buradan detaylı inceleyebilirsin.

Paspas su tankına da buradan ulaşabilirsin.

8. Çeşitli ekipmanları ve yüksek emiş gücüyle ulaşılması en zor alanlarda bile derinlemesine temizlik sağlayan Jimmy JV85 Kablosuz Dikey Süpürge

“Teknolojik özellikleriyle hayatımı kolaylaştıracak bir süpürge istiyorum!” diye düşünüyorsan, doğru yerdesin! Jimmy JV85 Kablosuz Dikey Süpürge tam da bu isteğini karşılıyor. Farklı ekipmanları, yüksek emiş gücü ve halılara özel derinlemesine temizlik sağlayan rulo fırçası ile ulaşılması en zor alanlarda bile etkili bir temizlik sağlar. Üstelik makinenin durumunu takip etmene olanak sağlayacak bir LED ekran ve görsel paneline de sahip. Yerleri silmene olanak tanıyan Jimmy Pro Paspas Su Tankı ile de uyumludur.

Teknolojik özellikleriyle herkesi kendisine hayran bırakan Jimmy JV85 Kablosuz Dikey Süpürge’yi incelemek istiyorsan, seni böyle alalım.

“Süpürmek yetmez, silmek de gerek!” diyorsan; Jimmy Pro Paspas Su Tankı’nı buradan inceleyebilirsin.

9. Esnek metal borusu ve 70 dakikalık çalışma süresiyle kesintisiz ve kolay bir temizlik vadeden Jimmy JV85 Pro Kablosuz Dikey Süpürge

Mobilyaların altlarını süpürmek senin için tam bir işkenceyse, esnek metal borusuyla otomatik olarak farklı açılardan hareket eden ve mobilyaların altlarını kolayca temizleyen Jimmy JV85 Pro Kablosuz Dikey Süpürge tam sana göre! Tabii teknolojik özellikleri bununla da sınırlı değil. Yüksek emiş gücüne ve 70 dakikalık çalışma süresine sahip. LED ekranı ile batarya durumunu ve çalışma modunu kolayca takip edebilme olanağı sunuyor. Ayrıca yerleri pırıl pırıl yapmanı sağlayacak Jimmy Pro Paspas Su Tankı ile de uyumlu.

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10. Akıllı interaktif sistemi sayesinde temizlik işlerini daha kolay ve verimli bir hâle getiren Jimmy H8 Kablosuz Dikey Süpürge

“İhtiyacım olan tek şey akıllı bir süpürge” diye düşünenleri mutlu edecek bir kablosuz süpürge var sırada: Jimmy H8 Kablosuz Dikey Süpürge. Akıllı interaktif sistemi sayesinde temizlik işlerini daha kolay ve verimli bir hâle getirir, zemin tipini otomatik olarak algılar. Çeşitli ekipmanları sayesinde, ulaşılması zor alanları kolayca temizleme imkânı sunar.

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11. Zemin tipini otomatik olarak algılama özelliği sayesinde temizleme gücünü otomatik olarak ayarlayan Jimmy H8 Pro Kablosuz Dikey Süpürge

“Süpürgem ileri teknolojilerle donatılsın, hayatımı kolaylaştırsın!” istiyorsan, Jimmy H8 Pro Kablosuz Dikey Süpürge tam da aradığın şey! Zemin tipini otomatik olarak algılama özelliği sayesinde temizleme gücünü otomatik olarak algılar, akıllı interaktif sistemi sayesinde temizlik işlerini akıllıca yönetmene imkân sunar. 160 AW emiş gücü ile %55 emiş verimliliği sağlar ve yalnızca 1.49 kg ağırlığa sahip!

Kendi hafif, işlevi büyük bu süpürgeyi daha detaylı incelemek istersen, buradan ulaşabilirsin.

12. Akıllı interaktif sistemi ve esnek metal borusuyla süpürme işlemini keyfe dönüştüren Jimmy H9 Pro Kablosuz Dikey Süpürge

Ve gelelim akıllı interaktif sistemi ve diğer tüm teknolojik özellikleriyle temizliği adeta bir keyfe dönüştüren Jimmy H9 Pro Kablosuz Dikey Süpürge’ye! Fırçasız dijital motoruyla 200 AW gücünde emiş gücü sağlar ve yatay siklonu sayesinde emiş gücü kaybını ve tıkanmayı önler. 80 dakikalık uzun çalışma süresi sayesinde temizlik kesintiye uğramaz. Zemin tipini senin seçmene gerek kalmaz, zemini otomatik olarak algılar ve temizleme gücünü ona göre ayarlar. Esnek metal borusuyla en zorlu yerlere bile ulaşır ve üst el tutamağı ile kolayca taşınır. Yerleri paspaslamak istersen Jimmy Pro Paspas Su Tankı ile de uyumlu.

“İşte aradığım ileri teknolojili süpürge bu!” dediğini duyar gibiyiz! Öyleyse hemen buraya tıklayıp, satın alabilirsin.

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