[Temmuz 2026] 5 Oyun Game Pass'ten Kaldırılıyor (Oynamak İstiyorsanız Son Şansınız)

Her ay onlarca oyunu satın almadan oynama imkânı sunan Game Pass'in kütüphanesinden bu ay kaldırılacak oyunlar belli oldu. Bu listedeki oyunları yakında oynamak için satın almanız gerekecek.

Aylık abonelik sistemiyle oyuncuları yüzlerce oyunla buluşturan Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar ekleniyor ve kaldırılıyor. Bugün ise bu ay Game Pass kütüphanesine veda edecek oyunlar açıklanmış durumda.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ayın sonunda da toplam değeri binlerce TL'ye ulaşan oyunlar, Game Pass kütüphanesinden kaldırılacak. Xbox tarafından yapılan açıklamada bu ay toplamda 5 oyuna veda edeceğimizi görüyoruz. Eğer hâlâ oynamadıysanız, aşağıdaki oyunları Game Pass kütüphanesinde iken oynamanızı tavsiye ediyoruz.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Xbox Game Pass’ten kaldırılacak oyunlar

Back to the Dawn

Dungeons of Hinterberg

EA SPORTS FC 24

Golf With Your Friends

My Friendly Neighborhood

PowerWash Simulator

Shadow of the Tomb Raider

Stellaris: Console Edition

Stellaris

Super Fantasy Kingdom

Techtonica

Whiskerwood

Splitgate: Arena Reloaded

Yukarıda görmüş olduğunuz oyunların tamamı Temmuz ayı içerisinde Game Pass kütüphanesine veda etmiş olacak. Eğer hâlihazırda Game Pass aboneliğiniz bulunuyorsa ve daha sonra satın almayı düşünmüyorsanız bu oyunları oynamak için 15 Temmuz tarihine kadar vaktiniz var.