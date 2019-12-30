Fake Instagram Hesaplarının Kapanması İçin Ne Yapılır?

Sizi ya da bir başkasını taklit eden fake Instagram hesaplarının kapanması için yapmanız gerekenleri adım adım anlattık. Sahte hesapları artık tek tek avlamanız mümkün olacak.

2010 yılında hayatımıza giren Instagram, günümüzde en çok fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya platformlarından bir tanesi. Fotoğraf ve video paylaşımının yanı sıra Hikayeler ve IG TV gibi paylaşım olanaklarıyla da kullanıcıların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor... Alıyor almasına da sahte yani fake hesaplardan, Twitter'dan hallice trollerden geçilmiyor.

Sizi, tanıdığınız bir başka kişiyi ya da işletmeyi taklit eden bir fake Instagram hesabını kapattırmak için bazı yollar var. Instagram ile iletişime geçerek, fake hesapları bildirmeli ve sizden istenen belgeleri ve bilgileri doğru bir şekilde iletmelisiniz. Instagram, ilettiğiniz bilgileri, belgeleri ve şikayet ettiğiniz fake Instagram hesabını inceleyerek gereğini yapacaktır.

Instagram’daki fake (sahte) hesaplar nasıl kapatılır?

Mobil uygulama üzerinden;

Fake Instagram hesabının profilini açın.

Profilin üstünde gördüğünüz üç noktaya dokunun.

“Şikayet Et” seçeneğine dokunun.

dokunun. “Bu hesabı neden şikayet ediyorsunuz?” sorusuna “Uygunsuz” yanıtını verin.

“Uygunsuz” yanıtını verin. “Hesabı Şikayet Et” seçeneğine dokunun.

“Bir başkasını taklit ediyor” seçeneğine dokunun.

dokunun. Burada “Beni” seçeneğine dokunun.

Instagram, şikayeti inceleyecek ve en doğru kararı verecektir.

Instagram resmi internet sitesi üzerinden;

Instagram şikayet sayfasına giriş yapın,

“Someone created an account pretending to be me or a friend” yani “Beni ya da arkadaşımı taklit eden bir hesap var.” seçeneğini seçin.

“Beni ya da arkadaşımı taklit eden bir hesap var.” seçeneğini seçin. “Bu hesap mı sizi taklit ediyor?” sorusunda “Yes, I am the person being impersonated” yani “Evet, taklit edilen kişi benim.” yanıtını seçin.

“Yes, I am the person being impersonated” yani “Evet, taklit edilen kişi benim.” yanıtını seçin. Karşınıza çıkan boşluğa gerçek adınızı ve soyadınızı yazın.

adınızı ve soyadınızı yazın. Gerçek e-posta adresinizi yazın.

Sizi taklit ettiğini düşündüğünüz fake Instagram hesabında yazılı olan ad ve soyadı yazın.

Sizi taklit ettiğini düşündüğünüz fake Instagram hesabına ait kullanıcı adını yazın.

Sizden doğum belgesi, sürücü ehliyeti, evlilik cüzdanı, ad değişikliğine ilişkin resmi belge, pasaport, şahsi sigorta veya araç sigortası kartı, seçmen kimlik kartı gibi devlet tarafından verilmiş, üzerinde adınız, soyadınız ve fotoğrafınız bulunan bir belge ile çekilmiş bir fotoğrafınız istenecek.

bir belge ile çekilmiş bir fotoğrafınız istenecek. Bu belgelerden birini elinizde tutarak, yüzünüz ve belgedeki bilgiler net bir şekilde görünecek şekilde bir fotoğrafınızı çekin.

Çektiğiniz fotoğrafı JPEG formatında , verdiğiniz bilgilerin altında bulunan “Dosyaları Seç” butonuna tıklayarak, forma ek olarak yükleyin.

, verdiğiniz bilgilerin altında bulunan “Dosyaları Seç” butonuna tıklayarak, forma ek olarak yükleyin. Sayfanın en altından bulunan “Ek Bilgiler” bölümüne , eklemek istediğiniz ekstra bilgi varsa yazabilirsiniz.

, eklemek istediğiniz ekstra bilgi varsa yazabilirsiniz. Gönder tuşuna tıklayın.

Şikayet formunuz Instagram’a iletildi.

Eğer Instagram sosyal medya platformunda bulunan bir hesabın sizi taklit ettiğini düşünüyorsanız, gördüğünüz fake Instagram hesabını şikayet etmelisiniz. İstenilen tüm bilgileri ve belgeleri Instagram’a gönderdiğiniz zaman, incelemeler yapılacak ve en doğru karar verilecektir. Bunun için;

Eğer fake Instagram hesabı sizin dışınızda birini taklit ediyorsa;

Eğer Instagram sosyal medya platformunda bulunan bir hesabın sizi değil de bir başkasını taklit ettiğini düşünüyorsanız, bu fake Instagram hesabını şikayet edebilirsiniz. Fakat sizi taklit ettiğini düşündüğünüz fake Instagram hesabında yaptığınız işlemlerle aynı işlemleri yapmıyorsunuz.

Instagram mobil uygulama üzerinden;

Fake Instagram hesabının profilini açın .

. Profilin üstünde gördüğünüz üç noktaya dokunun.

“Şikayet Et” seçeneğine dokunun.

dokunun. “Bu hesabı neden şikayet ediyorsunuz?” sorusuna “Uygunsuz” yanıtını verin.

“Uygunsuz” yanıtını verin. “Hesabı Şikayet Et” seçeneğine dokunun.

dokunun. “Bir başkasını taklit ediyor” seçeneğine dokunun.

Burada “Beni” “Tanıdığım birisini” “Bir ünlü veya tanınmış kişi” seçenekleri arasından uygun olanı seçin.

uygun olanı seçin. Taklit edilen kişinin “Bir ünlü veya tanınmış kişi” olduğunu düşünüyorsanız , taklit edilen hesabı da ek olarak belirtebilirsiniz.

, taklit edilen hesabı da ek olarak belirtebilirsiniz. Instagram, şikayeti inceleyecek ve en doğru kararı verecektir.

Instagram resmi internet sitesi üzerinden;

Taklit edildiğini düşündüğünüz kişiye ulaşın.

Instagram şikayet sayfasına girmesini isteyin.

Taklit edildiğini düşündüğünüz kişi, form sayfasında istenilen bilgi ve belgeleri Instagram’a iletmeli.

bilgi ve belgeleri Instagram’a iletmeli. Instagram, verilen belgeleri, bilgileri ve fake Instagram hesabını inceleyerek en doğru kararı verecektir.

Instagram, sizin ve diğer kullanıcılarının kişisel verilerinin gizliliğine ve güvenliğine önem veren bir sosyal medya platformu. Eğer sizin ya da bir başka kişinin taklit edildiğini düşündüğünüz bir fake Instagram hesabı varsa, anlattığımız yöntemleri uygulayarak, söz konusu fake Instagram hesabını şikayet edebilirsiniz. Instagram, geri dönüş konusunda net bir tarih vermiyor olsa da, siz yine de böyle bir durumla karşılaşırsanız şikayet etmeyi ihmal etmeyin.