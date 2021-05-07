Tesla'nın Otomobilleri Oturma Odasına Dönüştürecek Patenti

Tesla'nın yeni bir patenti ortaya çıktı. Söz konusu patent, otomobillerdeki ön koltukların arkaya dönmesini ve aracın bir oturma odasına dönüşmesini sağlıyor.

Elektrikli otomobil sektörünün öncü şirketi kabul edilen Tesla, bir yandan daha çevre dostu otomobiller üretmek için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da otomobil kullanımının gelecekte nereye doğru evrilebileceğine dair fikirler oluşturmaya devam ediyor.

Taylor Ogan tarafından paylaşılan yeni bir Tesla patenti, şirketin gelecekte otomobilleri ne yönde değiştirmeyi planladığını ortaya koyuyor. Söz konusu patent, ön koltukların arkaya doğru döndürülerek araç içinin adeta bir oturma odasına dönüştürülmesini, koltukların dönebileceği bir alan açmak için de direksiyon panelinin aracın ortasına kaydırılabileceğini gösteriyor.

Daha önce ön koltukların arkaya dönük olduğu pek çok konsept görmüştük ancak Tesla, almış olduğu patentte bu konsepti bir adım öteye taşıyor ve istenildiğinde standart bir otomobil gibi öne dönük, istenildiğinde fütüristik bir tasarımla arkaya döndürülebilen bir koltuk çözümü sunuyor.

Patent metninde yer alan ifadede söz konusu konseptin "binek otomobil, kamyon, spor otomobil veya minivanda" kullanılabileceği ifade ediliyor. Ayrıca söz konusu konseptin uygulanacağı aracın yüzde 100 otonom olmayacağı ifade ediliyor ki bu, ön koltukların arkaya dönük olduğu kullanım modelinin sürüş esnasından ziyade aracın park halinde olduğu zamanlar için geliştirildiği çıkarımına yol açıyor.