Ticaret Bakanlığı, Fahiş Fiyatlara Karşı Denetime Başladı

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da haksız fiyat artışı yapan marketlerin peşine düştü. İstanbul Avrupa ve Anadolu yakalarında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştiren yetkililer, tuttukları raporları Ankara'ya gönderecekler. Zincir market odaklı operasyonlardan ne gibi detaylar çıkacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

Türkiye'de özellikle de gıda fiyatları, önü alınamayan bir şekilde yükselişe geçmiş durumda. Vatandaşları isyan ettiren bu durum karşısında Ticaret Bakanlığı, son dönemlerde daha da artan şikayetlere daha fazla kayıtsız kalamamış gibi görünüyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada sinyalini verdiği denetimler, bugün resmen başlamış durumda.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bugün İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakalarında sahadalardı. Bazı zincir marketlerin şubelerine eş zamanlı operasyonlar düzenleyen yetkililer, zincir market mağazalarındaki fiyatların durumuna baktılar. Ticaret Bakanlığı'nın yanı sıra Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı operasyonlarda, ürün etiketlerindeki fiyatların kasada doğru olup olmadığı ve haksız fiyat artışı yaşanıp yaşanmadığı gibi hususlar üzerinde incelemeler yapıldı.

Denetim sırasında yapılan açıklamaların öne çıkanları şöyle

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin tarafından yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi:

"Arkadaşlarımız gerekli tutanakları tutacaklar. Herhangi bir haksız fiyat artışı olup olmadığını tespit etmek amacıyla 3 ay geriye dönük olarak hem alış fiyatlarını hem satış fiyatlarını ve ürünlerin tedarikçilerine ilişkin bilgileri alacağız. Bu bilgileri daha sonra değerlendirip haksız fiyat artışı olduğunu düşündüklerimizi, Bakanlığımızda bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na göndereceğiz.

Eğer haksız olduğu anlaşılırsa 10 bin 910 TL'den 109 bin TL'ye kadar bir idari para cezası uygulayacağız. Haksız fiyat artışını kim gerçekleştirmişse ona uygulayacağız. Diğer taraftan etiketle kasa fiyatı arasında herhangi bir fark varsa etiket başına 452 TL ceza uygulayacağız. İndirimli satışlar gerçeği yansıtıyor mu ona bakacağız. İndirimli satışlarda üzeri çizilen fiyatın bir önceki fiyatı olması lazım. Bu fiyattan satış yapılıp yapılmadığını fişleriyle beraber isteyeceğiz. Eğer herhangi bir ispat noktasında bize fiş sunamazlarsa bunun da cezasını ayrıca Bakanlık olarak uygulayacağız. Tüketicilerimizin özellikle etiketleri dikkatli okumasını tavsiye ediyoruz."

Tutulan raporlar, Ankara'da incelenecek

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal da konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Raporların Ankara'ya gönderileceğini ve orada inceleneceğini söyleyen Altındal, şöyle konuştu:

"Bilgi ve belgeleri ilgili arkadaşlardan alacağız, temin edeceğiz ve Ankara'da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz'da bunları görüşüp karara bağlayacağız. Bu şekilde bir denetim anlayışımız var. Sadece burada değil, İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere 81 ilimizde Sayın Bakanımızın talimatıyla zincir marketlerde, perakende satış yerlerinde bu fiyat artışlarına yönelik, özellikle fiyat artışlarına yönelik aynı zamanda etiket fiyatlarına yönelik de denetimlerimiz başlamış ve devam ediyor.

Ben de bu kurulun üyesiyim. O kurulda değerlendireceğiz, görüşeceğiz. İdari yaptırım kararı, idari para cezası uygulama yetkimiz var. Tabii bu değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkacak bir şey. Zaten geçen hafta da biliyorsunuz denetimleri Ankara'da başlatmıştık. Bugün İstanbul, İzmir ağırlıklı ve tüm 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz vasıtasıyla bu denetimlere başlamış bulunmaktayız. Özellikle daha çok tabii genel gıda anlamında, en çok fiyat artışına yönelik ürünler bazında denetimler yapılması söz konusu olacak."