MediaMarkt Türkiye’nin gelenekselleşen Branda Yırtma etkinliği, bu yıl da Şahane Kasım döneminde düzenlendi.

26 Kasım Perşembe günü İstanbul Marmara Park AVM’deki Tech Arena mağazasında gerçekleşen etkinlikte, brandayı ünlü içerik üreticileri Berk Keklik (Uberkuloz) ve Büşra Pelin Baynazoğlu (Pqueen) yırttı.

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Etkinlikle birlikte başlayan Şahane Cuma fırsatları, 29 Kasım tarihine dek MediaMarkt mağazalarında, MediaMarkt App’te ve mediamarkt.com.tr’de tüketicilerle buluşuyor.

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''Müşterilerimizin ilgisi tüm kanallarımızda artıyor.''

MediaMarkt Türkiye Ticari Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CCO) Mete Uslukılınç, Şahane Kasım dönemine ve Branda Yırtma etkinliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: ''Kasım ayı, tüketicilerin teknoloji alışverişlerini planladıkları, ihtiyaçlarını değerlendirdikleri ve avantajlı fırsatları takip ettikleri yılın en önemli alışveriş dönemlerinden biri. Branda Yırtma etkinliği ise bizim için Şahane Kasım’ın zirve noktası diyebiliriz. Artık geleneksel hale gelen etkinliğimiz her yıl merakla beklenir oldu ve bu ilgi bizi çok mutlu ediyor. Biz de müşterilerimizin bu dönemde artan beklentilerine en iyi şekilde yanıt verebilmek için aylar öncesinden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yıl mağazalarımızda geçtiğimiz aya kıyasla yaklaşık yüzde 20, mobil uygulamamız MediaMarkt App’te ise bir önceki aya göre yüzde 35’in üzerinde daha fazla trafik gerçekleştiğini görüyoruz. Bu ilgi, müşterilerimizin hem fiziksel mağazalarımızda hem de dijital kanallarımızda sunduğumuz bütünleşik alışveriş deneyimine duyduğu güveni gösteriyor. Tüm ekiplerimizle müşterilerimize kolay, erişilebilir ve avantajlı bir alışveriş deneyimi sunmak için çalışıyoruz.''