TOGG'dan Yeni Bir Model Tanıtılabileceğini Düşündüren Video

Bir süre önce ABD'ye giden TOGG ekibi, CES 2022 etkinlikleri için yepyeni bir video paylaştı. Bu videoda yerli otomobilin sedan modeline yer veriliyor gibi görünüyor. Ancak videoda yer alan farklı far tasarımı, şirketin yeni bir sürpriz yapabileceğini düşündürüyor.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından bir tanesi olarak bilinen CES 2022, artık resmen başlamış durumda. ABD'de gerçekleştirilen etkinlik, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapacak. Gerçekleştirilecek konferanslar kapsamında en yeni teknolojilerle tanışma imkanı yakalayacağız. Ancak bu yıl gerçekleştirilen CES 2022, Türkiye için her zamankinden daha önemli. Zira yerli otomobil TOGG, bu etkinlik kapsamında tüm dünyanın beğenisine sunulmuş olacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu, bir süredir hummalı bir çalışma içerisinde. Türk Hava Yolları, yerli otomobil prototipini bir süre önce ABD'ye götürdü. Şimdiyse artık geri sayım başlamış durumda. TOGG yetkilileri, Türkiye'nin yerli otomobilini tüm dünyaya tanıtmak için hazırlar. Twitter'dan yapılan bir paylaşımsa yerli otomobilin sedanının da CES 2022'de gösterilebileceğini gözler önüne serdi. TOGG, belki de büyük bir sürpriz yapar ve yeni bir modeli ilk kez hep birlikte görmüş oluruz...

TOGG, CES 2022'de yeni bir model mi tanıtacak?

TOGG'un sosyal medya hesaplarından "Teknoloji dünyasının önemli buluşma noktası CES2022 - Tüketici Elektroniği Fuarı'na hazırız." açıklamasıyla paylaşılan videoda, gri renkli bir araç görüyoruz. Bu araç, TOGG'un sedan versiyonu ile aynı gibi duruyor. Ancak aracın farları yandığında, daha önce görmediğimiz bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Bu da yeni bir model duyurulabileceği olasılığını güçlendiriyor. Ancak araçların üretim aşamasında olduğunu bu yüzden tasarım değişikliği yapılabileceğini unutmamak gerek.

Şirketin CES 2022'de ne yapacağı, nelerden bahsedeceği şimdilik bilinmiyor. Ancak konferans, rakip otomobil şirketlerinin bile beğenisini kazanabilir. Neler yaşanacağını görmek için beklemekten başka bir şansımız bulunmuyor...

İşte TOGG'un CES 2022 için hazırladığı video