TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, TOGG’un ihtiyaca göre Citroen Ami ve Renault Twizy gibi küçük araçlar da üretebileceğini açıkladı. Karakaş, TOGG’un fiyatları hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aralık 2019’da tanıtılan Türkiye’nin yerli elektrikli otomobili TOGG, yapılan son açıklamalara göre bu yıl içinde üretime girecek ve 2023 yılında yollarda olacak. Araç hakkında son yapılan açıklamalardan biri fiyatının 1 milyon TL civarında olacağı iddiası iken bugün, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’tan yerli otomobil ve daha önce bahsi geçmeyen yeni ürünler ve daha da önemlisi, TOGG'un fiyatı hakkında açıklama geldi.

Gürcan Karakaş, yaptığı açıklamada ulaşılabilirlik ve rekabetçiliğin sadece bulundukları segmentle ilgili olmadığını, ekosistemle beraber ulaşılacak araç adetleriyle de alakalı olduğunu belirtti. TOGG vizyonundaki 5 modelle birlikte 'en maksimize edilmiş' Türkiye pazarına baktıklarında yüksek adetlere ulaşabileceklerini belirten Karakaş, bunun küçük araç – büyük araç şeklinde yer değiştirebileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Adet arttığında fiyatlar daha ulaşılabilir olacak"

“Önümüzde hala esnek bir zamanımız var. Oralara geldiğimizde de fiyat açısından daha ulaşılabilir noktalar o zaman olacaktır diye düşünüyoruz.”

TOGG, küçük araçlara da girişebilir

CEO Karakaş, TOGG konusunda hiçbir aksamanın yaşanmadığını ifade ederek tüketicinin ihtiyacına göre Citroen Ami ve Renault Twizy gibi mobilite çözümlerinin de gelecekte TOGG’da olabileceğini açıkladı. Karakaş, bu tür mikro mobilite çözümleri hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bu biraz pazardaki fırsatların gelişimiyle alakalı. Bizim 15 yıllık planımız bunun dışına çıkamayacağımız anlamına gelmiyor. Yaptığımız ürünlerin yanında bahsettiğimiz mikro mobilite çözümleri teknik anlamda çok daha hızlı hareket geçirilebilecek ürünlerden oluşuyor.”

"Güvenlikte değişen regülasyonlar da hesaba katılıyor"

Karakaş, TOGG’un testlerinde gelecekte değişecek kriterleri de hesaba katarak çalışmaların sürdüğünü ifade etti. 2022’de 14 regülasyonun değişeceğini söyleyen Karakaş, bunların hepsinin kanunlaşması durumuna hazırlıklı olmak üzere testleri gerçekleştirdiklerini belirtti. 2023’ün ilk çeyreğinde bu sürecin tamamlandığını tahmin ettiklerini, bu süreç tamamlandıktan sonra da akıllı cihazlarının lansmanına ve satışına başlayacaklarını ifade etti.

"Satış için fiziksel bir kristal saraya gerek yok"

TOGG CEO’su, bunların yanı sıra yeni nesil kullanıcıların araçlarla buluşma noktalarının değiştiğine dikkat çekti. Kullanıcıların ihtiyaçlarının temelde bilgi toplamak ve dokunarak test etmek olduğunu tespit ettiklerini belirten Karakaş, bunu illaki fiziksel bir kristal saray içerisinde yapmalarının gerekmediğini belirtti. Karakaş, o imkânı sağlayacak bir kullanıcı deneyim ağının yeterli olduğunu söyleyerek hem ülke hem TOGG için en akılcı çözüm ne ise onu yapma niyetinde olduklarını açıkladı.