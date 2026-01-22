Tümü Webekno
İflasın kıyısındaki Ubisoft'tan tarihi karar: Oyunlar iptal edildi ertelendi, stüdyolar kapatıldı

Ubisoft, organizasyon ve içerik tarafında büyük bir "reset" operasyonu açıkladı. 6 oyun iptal edildi, bazı stüdyolar kapatılıyor, şirket “Creative House” modeline geçiyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Ubisoft, yaratıcı liderliğini yeniden kazanmak ve sürdürülebilir büyümeye dönmek amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma planını duyurdu. Şirket, geliştirme ve yayıncılığı birleştiren 5 farklı Creative House yapısına geçiyor ve organizasyonu daha merkeziyetsiz hâle getiriyor.

Bu süreçte portföy de ciddi şekilde daraltılıyor. Prince of Persia: Sands of Time Remake dâhil olmak üzere 6 oyun iptal edildi, 7 oyunun çıkışı ertelendi. Ubisoft, kaliteyi artırmak için daha az ama daha güçlü projelere odaklanmak istiyor.

Maliyet tarafında ise sert kararlar var. Bazı stüdyolar kapatılıyor, yeniden yapılandırmalar sürüyor ve toplamda 500 milyon euroya yakın sabit maliyet azaltımı hedefleniyor. Bu hamle, kısa vadede finansalları olumsuz etkilese de uzun vadede şirketi daha çevik hâle getirmeyi amaçlıyor.

Ubisoft için bu adım bir risk ama aynı zamanda bir zorunluluk. AAA pazarın giderek daha seçici hâle geldiği bir dönemde şirket, “çok oyun” yerine doğru oyun stratejisine geçerek geleceğini yeniden şekillendirmeye çalışıyor.

