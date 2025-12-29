Rainbow Six Siege Krizi: Ubisoft Nasıl Hacklendi? Sunucular Neden Kapatıldı?

Ubisoft'un Rainbow Six Siege oyunu, geçtiğimiz günlerde devasa bir hack olayıyla karşı karşıya kaldı. Olayın ardından oyunun sunucuları kapatıldı. İşte tüm yaşananlar.

Dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Ubisoft, yakın zamanda devasa bir hack olayıyla gündeme geldi. Öyle ki en çok oynanan online oyunlarından biri olan Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, şirketin Noel tatilindeyken siber saldırıya uğradı. Saldırının boyutu inanılmaz seviyelerdeydi.

Hack olayı, geçtiğimiz cumartesi günü itibarıyla Rainbow Six Siege ekibi tarafından onaylandı. Bunun ardından da sürekli güncellemeler yapılarak oyunun sunucuları kapandı, durum düzeltilmeye çalışıldı. Biz de son yılların en büyük hack olaylarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Rainbow Six Siege saldırısının tüm detaylarını sizler için derledik.

Saldırı, 27 Aralık günü gerçekleşti

27 Aralık 2025 Cumartesi günü, birçok oyunsever Rainbow Six Siege’de kendilerine bedava oyun içi para gelmesi, hesapların banlanması gibi ilginç durumlarla karşılaştıklarını gözlemledi. Bunun ardından da akşam TSİ 17.00 sularında Ubisoft’a bağlı Rainbow Six Siege ekibinden açıklama geldi. Ekip, oyunu etkileyen bir hack olayı olduğunu doğruladı.

Saldırganlar ne yaptı?

Hackerlar, oyunun kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Böylece Rainbow Six Siege’de neredeyse istedikleri her şeyi yapabildiler. Gelen bilgilere göre tüm oyunculara 2 milyar R6 ve Renown oyun içi para oyunculara dağıtıldı. Bunun yanı sıra oyuncuları kafalarına göre banlama veya banları kaldırma gibi şeyler de yaptıklar. Normalde 15000 R6 oyun içi para 99,99 dolara satılıyor. 2 milyara vurduğumuzda ise 13,33 milyon dolarlık oyun içi paranın dağıtıldığını görüyoruz.

Bunlarla da sınırlı değildi. 2 milyar oyun içi paraya ek olarak oyundaki tüm kozmetikleri ve ürünleri de oyunculara verdiler. Yani normalde parayla alınan kozmetiklerin hepsi oyunculara erişilebilir hâle geldi. Aralarında sadece geliştiricilere özel skin’lerin bile olduğu ifade edildi.

Saldırıdan nedeniyle oyunun sunucuları kapatıldı

Ubisoft tatildeyken gelen bu beklenmedik saldırı, şirketin hızlıca önlem almasını engellemedi. Öyle ki doğrulama haberinden yaklaşık 1.5 saat sonra şirket, resmî hesabından oyunun sunucularının kapandığını açıkladı. Yani oyun cumartesi günü hack problemini çözmek için akşamı tamamen kapatıldı ve oynanamadı.

Ekip bunun ardından da sürekli güncellemeler yapmaya ve sorunu çözmeye çalıştı. Oyuncuların kendilerine verilen oyun içi paralar nedeniyle herhangi bir cezalandırma almayacağı, hack’ten sonra dağıtılan tüm paraların geri alınacağı da Ubisoft tarafından yapılan açıklamada belirtildi.

Sunucular yeniden açıldı

Rainbow Six Siege, yaklaşık 1 gün kapalı olmasının ardından yavaş yavaş açılmaya başladı. Öyle ki pazar günü oyununu durum sayfası üzerinde yapılan güncellemelerde sunucuların kademeli olarak açılmaya başladığı bildirildi.

Bugün sabaha karşı ise ekipten yeni bir açıklama geldi. Paylaşılan X gönderisinde, 29 Aralık sabahı itibarıyla tüm testlerin tamamlandığı ve sorunların çözüldüğü ifade edilirken oyunun tüm oyunculara yeniden açıldığı belirtildi. Hack ile verilen oyun içi paralar ve kozmetikler geri alındı, banlama gibi sorunlar çözüldü. Ancak şirket, oyunun pazar yerinin soruşturma devam edene kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Rainbow Six Siege oyununu etkileyen devasa hack olayıyla ilgili bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Kısa süreliğine tüm oyunculara istedikleri her şeyi veren saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda maalesef henüz bir bilgi bulumuyor. Bu olay, devasa oyunların bile ne kadar tehlike altında olduğunun bir göstergesi. Şirketlerin çok daha iyi güvenlik önlemleri alması şart.