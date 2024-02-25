Uçaklarda da Tıpkı Otomobillerdeki Gibi "Korna" Olduğunu Biliyor muydunuz? Peki Sesi Neye Benziyor?

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Uçaklarla ilgili hemen hemen her şeyden bahsettik ama bir şeyi atladık. Görkemli bir şekilde havada hareket eden uçakların arabalar gibi korna ses çıkardığını duyan oldu mu? Evet, kornalardan bahsediyoruz.

Havalanmak üzere olan bir uçağın motor dışında bir ses çıkardığına şahit olmadık. Gökyüzünde yoğun bir trafik olmadığından kornaya ihtiyaç duymadıklarını düşündüyseniz size ilginç bir haberimiz var! Uçaklar da tıpkı otomobiller gibi kornaya sahip. Ama bu kornaların kullanımı herkes tarafından bilinmiyor.

Uçaklardaki kornalar, aslında bizim bildiğimizden çok farklı bir işleve sahip.

Eğer görevimiz uçak operasyonuyla ilgili değilse muhtemelen hiçbirimiz uçak kornasına şahit olmamışızdır.

uçak

Çünkü uçaklarda bulunan kornalar, genellikle uçak bakımı ve yerdeki operasyonlar sırasında kullanılıyor. Pilotlar ve yer hizmeti personeli arasında iletişimi sağlıyorlar. Özellikle uçuş sırasında veya havada kornalar kullanılmıyor. Çünkü bu, tehlikeler de doğurabilir.

Pilotlar, yer personeliyle iletişim kurmak için kornaya basarak belirli işaretler veriyorlar. Özellikle bu işaret, bakım sırasında uçağın güvenliği açısından önemli.

uçak trafiği

"Peki neden havadayken kullanılmaz?" da derseniz, uçaklar havadayken iletişim genellikle hava trafik kontrolü ve pilotlarla gerçekleşiyor. Kornaların kullanılması, yanlış anlaşılmaları veya hava trafiğinde karmaşaya neden olabilir. Bu nedenle kornaların uçuş sırasında devre dışı bırakılması yaygın bir uygulamadır.

Kokpitteki kornalar "GND" veya "GRD CALL" düğmesine konumlanmıştır.

uçak kornası

Bu işaretler, yer ekibiyle iletişimi kolaylaştırmak için kullanılır ve kornanın nerede bulunduğunu gösterir. Ancak pilotlar, genellikle bu kornalara çok sık başvurmuyorlar ve iletişim genellikle elektronik sistemler aracılığıyla sağlanıyor.

Aşağıdaki videoda da görüldüğü gibi uçak kornasının sesi de araba kornasından ziyade daha çok alarm sesine benziyor.

Gördüğümüz gibi, uçaklarda da tıpkı otomobillerde olduğu gibi bir korna sistemi var. Fakat işlevi hepsinden çok farklı. Artık bir uçağı yakından gördüğünüzde henüz havalanmadıysa korna sesine rahatlıkla kulak kesilebilirsiniz.

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