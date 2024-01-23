Uçakların düzenli bir şekilde yıkanmasının yegâne sebebi estetik kaygılar değil. Güvenli bir uçuş sağlamada da önemli bir rolü var.

“Koskoca uçak tozlansa ne, tozlanmasa ne.” diye düşünmeyin. O küçücük tozlar birikerek can güvenliğimizi tehlikeye atabilecek seviyeye gelebilir. Bu yüzden uçakların düzenli yıkanması, neredeyse pilotun profesyonelliği kadar önemlidir.

Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar; lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayın, uçakların neden her hafta düzenli olarak yıkanması gerektiğiyle ilgili bir yolculuğa çıkıyoruz.

Uçaklar, en az yedi günde bir yıkanmak zorunda.

Uçak yıkamaya ilişkin bazı kurallar bulunur. Normal bir uçakta yıkama sıklığı haftada en az bir keredir. Ancak bir uçak, tuzlu suya maruz kalacağı bölgelerden geçiyorsa veya kirliliğin fazla olduğu rotaları takip ediyorsa yıkamanın üç-beş güne düşmesi gerekir.

Zaten hava yolları da markalarının değerini yüksek seviyede tutmak ve müşteri memnuniyeti sağlamak için temizliğe önem verir.

Uçaklar düzenli bir şekilde yıkanmazsa güvenlik problemleri ortaya çıkar.

Uzun yolları kateden uçaklar; kir, döküntü ve tozla kaplanır. Tüm bunlar, uçağın performansında önemli etkiye sahiptir. Kirle kaplanmış bir uçağın yüzeyi; hava akışının düzgün bir şekilde sağlanmasını engeller, aerodinamik direncini etkiler yani. Hâliyle sürtünme ortaya çıkar ve otomatik olarak yakıt verimliliği ve hız da etkilenir.

Ayrıca; biriken kirler, sensörlerin ve diğer cihazların çalışmasını etkileyebilir. Bahsettiğimiz bu sensör ve cihazlar; navigasyon, yükseklik kontrolü ve motor performansı izleme gibi çeşitli sistemler olduğu için doğru çalışmaları hayati önem taşır.

Yabancı cisim hasarı faktörü de yadsınamaz.

Toz ve kirlerin motora girmesi veya hava hızını ölçmek için kullanılan pitot tüplerinin tıkanması, “yabancı cisim hasarı” olarak adlandırılır ve çok tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Üstelik; kir tabakasının altında görünmeyen, gizli çatlaklar olabilir. Düzenli yıkama sayesinde potansiyel çatlakların ve yabancı cisim hasarı vakalarının önüne geçilir.

Kısacası düzenli yıkama, uçakların yalnızca görünüşüne katkı sağlamaz aynı zamanda verimliliği de artırır. Böylece hem hava yolları hem de yolcular için daha güvenli uçuşlar sağlanır.

Peki uçağın yıkanma işlemi nasıl yapılır?

Bazı hava yolları, uçakları temizlemek için yüksek basınçlı aletler kullanırken bazıları daha geleneksel yolları tercih eder. Uygun bir temizleme solüsyonu, yumuşak fırçalar, süngerler, mikrofiber havlular, gözlük, eldiven ve bazen merdiven kullanılır.

Temizlemeye başlamadan önce uçağın dış kısmındaki kirlilik ve kalıntılar incelenir. Kanatlar, kuyruk, motor ve iniş takımları kontrol edilir. Herhangi bir birikme varsa titizlikle temizlenir.

Daha sonra genel temizlemeye geçilir. Su ile ön durulama yapılır ve özel olarak formüle edilmiş hafif bir deterjan veya sabunla yıkamaya başlanır.

Pencereler ve ön cam dahil olmak üzere uçağın dış cephesindeki tüm yüzeyler temizlenir. En sonunda ise temiz suyla bir kez durulanır. Uçak artık gıcır gıcırdır!

Her yeri foşur foşur yıkayan abimiz Cem Özkök, bu içeriği okursa kendine hakim olamayıp en yakın havaalanına gidebilir.

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