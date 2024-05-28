Son yıllarda 3 veya 4 motorlu uçakların sayısı azalırken motor boyutları hatırı sayılır bir şekilde arttı. Peki bunun sebebi ne?

Uçak motorlarının boyutu her geçen gün biraz daha büyüyor. Eskiden küçük ve fazla sayıda motorlar varken günümüzde devasa olanlarıyla karşılaşabiliyoruz.

Sebebi ise tabii ki uçakların yararına bir şey. Uçak motorlarının neden gittikçe büyüdüğünü öğrenmek için okumaya devam edin!

Belirli bir yakıt tüketimi için itme gücü, uçak motorunun verimliliğini ciddi seviyede belirliyor.

Bir motorun baypas oranı, motorun çekirdeğinden geçen hava miktarına karşı, motorun çekirdeğinin etrafında dolaşan ve öndeki büyük fan tarafından motorun arkasından dışarı itilen hava miktarıdır. İşte jet motorlarının üretiminden sonra üreticiler, baypas oranını artırmak için uğraştılar.

Motorun çekirdeğindeki yakıtla basınçlı havayı ateşleyen jet motorları, bu yanmadan elde edilen enerjiyle motorun ön kısmındaki fan kanatlarını döndürür. Egzozun da bir kısmı itme kuvveti üretmek için dışarı atılır. İtme kuvvetinin çoğunu üreten, motorun ön kısmındaki dönen kısımlar ne kadar hızlı ve verimli dönerse o kadar fazla güç üretir.

Daha büyük motorlar, daha yüksek baypas oranlarına uyum sağlayabiliyor.

Uçak mühendisleri, motorların yanma çekirdeğini daha küçük tutarken daha büyük fan kanatları ve daha yüksek baypas oranları için motorların boyutunu artırdı. Böylece yakıt tutuşmadan motorun büyük fan kanatlarından daha fazla havanın geçmesi sağlandı.

Motorun çekirdeğinde daha az hava olması, yakıt daha az karışacağı için ciddi miktarda yakıt tasarrufu da sağlanmış oldu. Kısacası daha fazla yakıt yakmaya gerek kalmadan büyük fan kanatlarından daha fazla hava akışı elde edildi. Şu anda ise en yüksek baypas oranına sahip motor, Prat&Whitney 1000G’nin.

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