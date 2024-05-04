Bazı insanlar için uçakta domates suyu içmek, seyahatlerinin vazgeçilmez bir parçası. Hatta muhtemelen bu içeriği okuduktan sonra siz de bir sonraki yolculuğunuzda bir domates suyu sipariş edeceksiniz. Sebebini anlatalım.

Uçak yolculuğu yaparken birçok menüde dikkatinizi çeken bir ürün oldu mu? Domates suyu mesela? Aslında bu öylesine menüye eklenmiş bir içecek değil. Temel bir ihtiyaç.

Hava yollarının menüsünde en popüler içecek olan domates suyunun bu kadar tercih edilme sebeplerinin neler olduğunu anlatalım.

Domates suyu, neden uçakta temel bir ihtiyaç hâline geliyor?

Uçaklardaki alçak kabin basıncı, tat ve koku alma gibi lezzete hitap eden duyularımızı etkiliyor. Bu yüzden domates suyu, uçaktayken çok daha keyifli ve “meyvemsi” bir tat bırakıyor. Ancak sebepleri burada bitmiyor.

Kuru ve basınçlı kabindeyken farkında olmasak da dehidrasyona maruz kalıyoruz. Domates suyu ise elektrolitlerimizi (vücuttaki su dengesini düzenler) yenilememize yardımcı oluyor ve C vitamini sağlıyor. Uçaktayken burnunuzun, boğazınızın ve bazen cildinizin kuruduğunu fark etmişsinizdir. İşte domates suyu içmek de bir nevi nemlendirme sunuyor.

Diğer bir sebep ise doyuruculuğu.

Uçak seyahatleri, yolculuk ne kadar kısa olursa olsun yorucu olabilir. Evden saatler öncesinde çıkarız, havaalanında boş boş bekleriz… Bu yüzden domates suyu içmek, doyma hissiyatımızı tatmin ediyor ve o an ihtiyacımız olan her şeyi karşıladığını hissediyoruz.

Aslında pazarlama stratejisine yönelik başka bir teori daha var.

Bazı ürünleri, bazı yerlerin “popüler ürünü” olarak etiketlendirmek; pazarlama stratejileri arasında. Bu yüzden domates suyunu “uçak içi içecek” olarak tanıtıp rağbeti artırıyor olabilirler.

Eğer durum gerçekten böyleyse, görünen o ki başarılı da oldular çünkü birçok yolcu, domates suyunu uçaktayken seve seve sipariş ediyor. Hatta en çok talep edilen ürünler arasına bile giriyor ve bazı yolcular için ritüel hâline gelmiş durumda.

Havacılıkla ilgili diğer içeriklerimize göz atmayı unutmayın: