Uçaklar ve arabalar, birbirinden bambaşka çalışan araçlar olsalar da ortak özelliklerinden biri yakıtla çalışmaları. Peki uçak için kullanılan yakıtı arabalarda da kullanabilir miyiz? Bu soruyu cevaplamadan önce iki yakıt türünü öğrenmemiz gerekiyor.

Günümüzde teknoloji, pek çok alanda beklenmedik ve sıra dışı fikirleri hayata geçirmeye olanak tanıyor. Buradan yola çıkarak, belki de hiç düşünmediğiniz bir soruyla karşılaşmak mümkün: Arabalarda uçak yakıtı kullanılabilir mi?

İlk duyduğunuzda garip gelebilir ya da daha önce bu soruyu siz de düşünmüş olabilirsiniz. Peki, gerçekten mümkün mü? Bakalım.

Havacılıkta, 2 temel yakıt kullanılıyor.

Havacılıkta kullanılan yakıtlardan ilki, pistonlu motorlar için “avgas (avaition gasoline)” genellikle 100 oktandır (benzinin zorlu durumlardaki dayanma gücünü ve yanma kalitesi) ve uçak piston motorlarında benzinin formüle edilmesiyle elde edilir.

Jet motorları için kullanılan yakıt ise Jet-A. Temelde gazyağı olan bu yakıt, günümüzde yolcu ve kargo uçaklarında sık sık kullanılıyor. Benzine kıyasla alev alması zor olsa da benzinden daha çok ısı veriyor.

Peki bunlardan birini arabalarımızda da kullanabilir miyiz?

"UÇAK YAKITI!"

Çoğu araba, 85-90 oktanlı yakıtla çalıştığından avgas kullanırsanız motora bir zarar vermeyeceğinizi düşünebilirsiniz ancak bu yakıt kurşun içerdiğinden katalitik konvertör gib parçaları bozabilirsiniz.

Jet-A ise uygun ateşleme derecesine sahip, sıkıştırmalı bir ünite olmadığı sürece arabanız için uygun olmaz. Gazla çalışan arabaya dizel yakıt koymak gibi bir şey olur. Ancak Jet-A dizel motorlu araçlarda kullanılabilir. Yine de dizelde bulunan bazı yağlara sahip olmadığından çok da iş göremez.

Ayrıca zaten bu yakıtları satın alacak bir yer bulmak da öyle kolay değil. Benzin fiyatları da bu kadar artmışken bir de uçak yakıtı arayışına girmeye pek de gerek yok gibi…

Her ne kadar güvenli olmasa da arabasına uçak yakıtı koyanlar da var tabii:

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