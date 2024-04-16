Araba, motosiklet gibi araçların hepsinde çalıştırmak ya da kapı kilidini açmak için kullandığımız anahtarlar bulunuyor. Peki uçakların da tıpkı arabalar gibi bir anahtarı var mı?

Kimileri arabasının anahtarını elinde tutup tespih gibi gezdirmeyi çok sever. Hatta bazıları da bir kafeye oturduğu zaman cüzdan ve sigara paketinin hemen yanına iliştirir.

Peki pilotlar da uzun zamandır mizahı dönen bu davranışı yapabilir mi?

Bu soruyu cevaplamak için odaklanmamız gereken ilk nokta uçağın tipi. Çünkü yolcu uçakları ya da bireysel olarak kullanılan küçük gövdeli uçaklarda işler birbirinden farklı ilerliyor.

Cessna, Piper gibi markaların ürettiği küçük uçaklarda genellikle motoru çalıştırmak ve kapı kilidini açmak için bir anahtar bulunuyor.

Cessna 127

Bu tarz uçakların, yolcu uçaklarının aksine sürekli güvenli bir alanda tutulması mümkün olmuyor. Hâliyle tehditlere daha açık bir durumda oluyorlar ve güvenlik için bir anahtara ihtiyaç duyuyorlar.

Genellikle bu anahtar hem motoru çalıştırıyor hem de kapıların kilitlenmesi için kullanılıyor. Bazen iki anahtar farklı da olabiliyor. Bu anahtarlar, uçağı çalıştırmanın yanı sıra uçağın elektrik sistemini aktif hâle getirmeyi de sağlıyor. Ana erişim kapısı, bagaj bölmeleri, yakıt kapakları gibi birden fazla bölmeyi kilitlemek için kullanılıyorlar.

Özel jetlerde durum ne?

Özel jetlerde de aynı nedenlerden dolayı anahtar bulunuyor ancak bu anahtarlar kapıyı ve dış bölmeleri kilitlemek için kullanılıyor. Yani bu motoru çalıştırmak için kullanılan bir anahtar değil.

Yolcu taşımak ve ticari amaçlar için kullanılan, en sık gördüğümüz Boeing, Airbus tipi uçaklar, görevlerini tamamladıktan sonra kilitli hangarlara çekiliyor ve gözetim altında tutuluyorlar.

Yani yukarıda bahsettiğimiz diğer küçük gövdeli uçaklar gibi bir güvenlik kaygısı söz konusu değil, bu nedenle anahtara ihtiyaç duymuyorlar. Zaten havaalanları, 7/24 çalışan kamera sistemi ile sürekli izleniyor. Bir anahtarın bulunmadığı bu uçaklarda kapılar, dışarıdan bir kol yardımıyla açılıyor. Bu aynı zamanda kabin ekibinin acil durumlarda -anahtarla açmaya göre- vakit kazanmasını da sağlıyor.

Peki yolcu uçakları nasıl çalıştırılıyor?

Pilotların uçağı çalıştırma esnasında uygulaması gereken birçok adım bulunuyor. Tüm bu rutin kontrollerin ve adımların tamamlanmasının ardından anahtarı bulunmayan bu uçakların elektrik sistemi düğme ile etkinleştiriliyor.

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