1949 yılından başlayarak günümüze kadar gelen, üretildikleri yılda pistleri/asfaltı adeta ağlatan hız makinelerini sizlere derledik. Akıl almaz hızlara ulaşan araçları gördüğümüz listemiz, bir yandan da teknolojinin gelişimiyle otomobil üretiminin geldiği noktayı bizlere gösteriyor.

1800'lerin sonlarına doğru ilk araçlar üretildiğinde mühendislerin günümüzde 'uçan arabaları' mümkün kılacak kadar gelişmiş bir teknolojinin olacağını hayal ettiği kesin. Uçan arabaları hâlâ görmemiş olsak da söz konusu teknolojinin o zamandan bu zamana inanılmaz derecede geliştiği su götürmez bir gerçek.

Öyle ki günümüzde Rimac, Bugatti ve Tesla gibi firmaların ürettiği yüksek performanslı araçlar, saatte 400 kilometrenin üzerinde bir hıza erişebiliyor. Son hızı saatte 500 kilometrenin üzerinde olan araçları bile görebiliyoruz. Yıllar geçtikçe de daha gelişmiş araçlar karşımıza çıkıyor. Peki geçmişten bu yıla doğru, her yılın üretilmiş en hızlı aracını toplayarak gelseydik, elimizde hangi araçlar olurdu? Gelin birlikte bakalım.

1949'den 2022'ye, her yılın üretilmiş en hızlı aracı:

Jaguar'ın XK120 modeli, 1949'dan 1955'e kadar en hızlı araç olarak kaldı

En yüksek hız : 200,5 km/h

: 200,5 km/h Motor gücü : 160 hp

: 160 hp Üretilen adet sayısı: 12.000

1955 yılında Jaguar'ın tahtını Mercedes devirdi, hem de insanın baktıkça bakasının geldiği 300SL modeliyle

En yüksek hız : 242,5 km/h

: 242,5 km/h Motor gücü : 212 hp

: 212 hp Üretilen adet sayısı: 1.400

4 yıl yollarda krallığını ilan eden Mercedes-Benz 300SL modelini 1959'da Aston Martin DB4 GT tahtından indirdi

En yüksek hız : 245 km/h

: 245 km/h Motor gücü : 302 hp

: 302 hp Üretilen adet sayısı: 75

Fakat onun da hâkimiyeti 4 yıl kadar sürebildi, ardından 1963 yılında Iso Grifo GL 365 modeli tacı kaptı

En yüksek hız : 259 km/h

: 259 km/h Motor gücü : 360 hp

: 360 hp Üretilen adet sayısı: 400'den fazla

Kısa süre sonra 1965'te, gönlümüzde yer etmiş efsanevi Shelby AC Cobra Mk III 427 modeli ortaya çıktı

En yüksek hız : 266 km/h

: 266 km/h Motor gücü : 485 hp

: 485 hp Üretilen adet sayısı: 25'ten az

2 yıl sonra, yani 1967'de Lamborghini'nin Miura P400 modeli, kısa süreliğine en hızlı araç olarak kaldı

En yüksek hız : 275 km/h

: 275 km/h Motor gücü : 350 hp

: 350 hp Üretilen adet sayısı: 275

Çok değil, sadece 1 yıl sonra Ferrari, 365 GTB/4 Daytona modeliyle gelip 1968'de Lamborghini'yi alt etti

En yüksek hız : 280 km/h

: 280 km/h Motor gücü : 352 hp

: 352 hp Üretilen adet sayısı: 1.400 küsür

Ardından 1969'da "Ben bunun altında kalır mıyım?" diyen Lamborghini'den Bir Miura P400 daha geldi: Bu sefer 'S' modeli

En yüksek hız : 288,6 km/h

: 288,6 km/h Motor gücü : 370 hp

: 370 hp Üretilen adet sayısı: 338

P400S modeliyle uzun yıllar en hızlı olarak kalan Lamborghini, efsanevi Countach LP 500 S modeliyle, 1982 yılında kendi rekorunu kırdı

En yüksek hız : 293 km/h

: 293 km/h Motor gücü : 375 hp

: 375 hp Üretilen adet sayısı: 323

Sadece 1 yıl sonra, yani 1983'te Porsche temelli araçlar üreten Ruf, Porsche 911'e dayalı BTR modeliyle çıtayı saatte 300 kilometrenin üzerine çıkardı

En yüksek hız : 305 km/h

: 305 km/h Motor gücü : 369 hp

: 369 hp Üretilen adet sayısı: 20-30 arası

Aradan 3 yıl geçtikten sonra Porsche, 1986 yılında 959 modelini ortaya çıkardı

En yüksek hız : 319 km/h

: 319 km/h Motor gücü : 444 hp

: 444 hp Üretilen adet sayısı: 337

Bundan sadece 1 yıl sonra, 1987 yılında Ruf, yine tacı kaptı: Bu sefer BTR değil CTR ile

En yüksek hız : 342 km/h

: 342 km/h Motor gücü : 463 hp

: 463 hp Üretilen adet sayısı: 29

Bunun ardından McLaren, 1993 yılında efsanevi F1 modeliyle ortalığı ayağa kaldırdı, uzun süre de lider koltuğunda oturdu

En yüksek hız : 355 km/h

: 355 km/h Motor gücü : 618 hp

: 618 hp Üretilen adet sayısı: 64

2005 yılına geldiğimizde, kimilerinin hâlâ en hızlı araç olarak bildiği Bugatti Veyron EB 16.4 modeli liderliği eline aldı

En yüksek hız : 408,47 km/h

: 408,47 km/h Motor gücü : 987 hp

: 987 hp Üretilen adet sayısı: 300

Daha sonra 2007 yılında SSC'nin Ultimate Aero modeli ortaya çıktı ve Bugatti'nin geri dönüşüne kadar lider olarak kaldı

En yüksek hız : 412,22 km/h

: 412,22 km/h Motor gücü : 1180 hp

: 1180 hp Üretilen adet sayısı: 5

Bugatti, 2010 yılında Veyron'un Super Sport modeliyle liderliği tekrar eline aldı

En yüksek hız : 431,072 km/h

: 431,072 km/h Motor gücü : 1.183 hp

: 1.183 hp Üretilen adet sayısı: 30

2014 yılına geldiğimizde ise Hennessey Venom GT modelinin Bugatti Veyron Super Sport'u geride bıraktığını gördük

En yüksek hız : 435,311 km/h

: 435,311 km/h Motor gücü : 1.244 hp

: 1.244 hp Üretilen adet sayısı: 29

2017'de Hennessey, liderliği Koenigsegg'e kaptırdı: Agera RS modeli yeni hız rekorunun sahibi oldu

En yüksek hız : 447,19 km/h

: 447,19 km/h Motor gücü : 1.341 hp

: 1.341 hp Üretilen adet sayısı: 25

2020'den Günümüze... Hız Rekorunun En Güncel Sahibi SSC Tuatara (Üzerine tartışmalar dönüyor olsa da)

En yüksek hız : 508,729 km/h

: 508,729 km/h Motor gücü : 1.750 hp

: 1.750 hp Üretilen adet sayısı: 100

SSC Tuatara modelinin kırdığı rekora dair tartışmalar internet üzerinde devam ediyor olsa da kayda alınan veriler ışığında içerikte yer alıyor. Favori aracınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz