1800'lerin sonlarına doğru ilk araçlar üretildiğinde mühendislerin günümüzde 'uçan arabaları' mümkün kılacak kadar gelişmiş bir teknolojinin olacağını hayal ettiği kesin. Uçan arabaları hâlâ görmemiş olsak da söz konusu teknolojinin o zamandan bu zamana inanılmaz derecede geliştiği su götürmez bir gerçek.
Öyle ki günümüzde Rimac, Bugatti ve Tesla gibi firmaların ürettiği yüksek performanslı araçlar, saatte 400 kilometrenin üzerinde bir hıza erişebiliyor. Son hızı saatte 500 kilometrenin üzerinde olan araçları bile görebiliyoruz. Yıllar geçtikçe de daha gelişmiş araçlar karşımıza çıkıyor. Peki geçmişten bu yıla doğru, her yılın üretilmiş en hızlı aracını toplayarak gelseydik, elimizde hangi araçlar olurdu? Gelin birlikte bakalım.
1949'den 2022'ye, her yılın üretilmiş en hızlı aracı:
Jaguar'ın XK120 modeli, 1949'dan 1955'e kadar en hızlı araç olarak kaldı
- En yüksek hız: 200,5 km/h
- Motor gücü: 160 hp
- Üretilen adet sayısı: 12.000
1955 yılında Jaguar'ın tahtını Mercedes devirdi, hem de insanın baktıkça bakasının geldiği 300SL modeliyle
- En yüksek hız: 242,5 km/h
- Motor gücü: 212 hp
- Üretilen adet sayısı: 1.400
4 yıl yollarda krallığını ilan eden Mercedes-Benz 300SL modelini 1959'da Aston Martin DB4 GT tahtından indirdi
- En yüksek hız: 245 km/h
- Motor gücü: 302 hp
- Üretilen adet sayısı: 75
Fakat onun da hâkimiyeti 4 yıl kadar sürebildi, ardından 1963 yılında Iso Grifo GL 365 modeli tacı kaptı
- En yüksek hız: 259 km/h
- Motor gücü: 360 hp
- Üretilen adet sayısı: 400'den fazla
Kısa süre sonra 1965'te, gönlümüzde yer etmiş efsanevi Shelby AC Cobra Mk III 427 modeli ortaya çıktı
- En yüksek hız: 266 km/h
- Motor gücü: 485 hp
- Üretilen adet sayısı: 25'ten az
2 yıl sonra, yani 1967'de Lamborghini'nin Miura P400 modeli, kısa süreliğine en hızlı araç olarak kaldı
- En yüksek hız: 275 km/h
- Motor gücü: 350 hp
- Üretilen adet sayısı: 275
Çok değil, sadece 1 yıl sonra Ferrari, 365 GTB/4 Daytona modeliyle gelip 1968'de Lamborghini'yi alt etti
- En yüksek hız: 280 km/h
- Motor gücü: 352 hp
- Üretilen adet sayısı: 1.400 küsür
Ardından 1969'da "Ben bunun altında kalır mıyım?" diyen Lamborghini'den Bir Miura P400 daha geldi: Bu sefer 'S' modeli
- En yüksek hız: 288,6 km/h
- Motor gücü: 370 hp
- Üretilen adet sayısı: 338
P400S modeliyle uzun yıllar en hızlı olarak kalan Lamborghini, efsanevi Countach LP 500 S modeliyle, 1982 yılında kendi rekorunu kırdı
- En yüksek hız: 293 km/h
- Motor gücü: 375 hp
- Üretilen adet sayısı: 323
Sadece 1 yıl sonra, yani 1983'te Porsche temelli araçlar üreten Ruf, Porsche 911'e dayalı BTR modeliyle çıtayı saatte 300 kilometrenin üzerine çıkardı
- En yüksek hız: 305 km/h
- Motor gücü: 369 hp
- Üretilen adet sayısı: 20-30 arası
Aradan 3 yıl geçtikten sonra Porsche, 1986 yılında 959 modelini ortaya çıkardı
- En yüksek hız: 319 km/h
- Motor gücü: 444 hp
- Üretilen adet sayısı: 337
Bundan sadece 1 yıl sonra, 1987 yılında Ruf, yine tacı kaptı: Bu sefer BTR değil CTR ile
- En yüksek hız: 342 km/h
- Motor gücü: 463 hp
- Üretilen adet sayısı: 29
Bunun ardından McLaren, 1993 yılında efsanevi F1 modeliyle ortalığı ayağa kaldırdı, uzun süre de lider koltuğunda oturdu
- En yüksek hız: 355 km/h
- Motor gücü: 618 hp
- Üretilen adet sayısı: 64
2005 yılına geldiğimizde, kimilerinin hâlâ en hızlı araç olarak bildiği Bugatti Veyron EB 16.4 modeli liderliği eline aldı
- En yüksek hız: 408,47 km/h
- Motor gücü: 987 hp
- Üretilen adet sayısı: 300
Daha sonra 2007 yılında SSC'nin Ultimate Aero modeli ortaya çıktı ve Bugatti'nin geri dönüşüne kadar lider olarak kaldı
- En yüksek hız: 412,22 km/h
- Motor gücü: 1180 hp
- Üretilen adet sayısı: 5
Bugatti, 2010 yılında Veyron'un Super Sport modeliyle liderliği tekrar eline aldı
- En yüksek hız: 431,072 km/h
- Motor gücü: 1.183 hp
- Üretilen adet sayısı: 30
2014 yılına geldiğimizde ise Hennessey Venom GT modelinin Bugatti Veyron Super Sport'u geride bıraktığını gördük
- En yüksek hız: 435,311 km/h
- Motor gücü: 1.244 hp
- Üretilen adet sayısı: 29
2017'de Hennessey, liderliği Koenigsegg'e kaptırdı: Agera RS modeli yeni hız rekorunun sahibi oldu
- En yüksek hız: 447,19 km/h
- Motor gücü: 1.341 hp
- Üretilen adet sayısı: 25
2020'den Günümüze... Hız Rekorunun En Güncel Sahibi SSC Tuatara (Üzerine tartışmalar dönüyor olsa da)
- En yüksek hız: 508,729 km/h
- Motor gücü: 1.750 hp
- Üretilen adet sayısı: 100
SSC Tuatara modelinin kırdığı rekora dair tartışmalar internet üzerinde devam ediyor olsa da kayda alınan veriler ışığında içerikte yer alıyor. Favori aracınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz