Bir grup bilim insanı, uzayın derinliklerinde keşfedilen bir yapının "Dyson Küresi" adı verilen teorik yapılardan biri olabileceğini öne sürüyor.

İnsanlık olarak uzun süredir uzaydaki yaşamın izlerini arıyoruz. Şimdiye kadar arayışımız, kozmik ölçekte kapı komşumuz olan gezegenlerden ibaret olsa da durum yakında değişebilir. Zira bir grup bilim insanı, uzayın derinliklerindeki gelişmiş medeniyetlere ait bir Dyson küresinin teknolojik izlerini bulduklarına inanıyorlar.

Dyson küresi nedir?

Aslında kulağa bir bilim kurgu eseri gibi gelen Dyson küresi, sadece gelişmiş uygarlıkların inşa edebileceğine inanılan dev bir mühendislik projesidir. Gelişmiş derken, bir yıldızın etrafında inşa edilmiş ve yıldızın tüm enerjisini toplayarak kullanabilecek gelişmişlik seviyesinde bir medeniyetten bahsettiğimizi hatırlatalım. Kardaşev Ölçeği'nde Tip II medeniyetlerin bu yapıları inşa edebileceği ifade edildi. Biz ise Tip 0 medeniyet kabul ediliyoruz.

İsveç, ABD, Hindistan ve Birleşik Krallık'tan araştırmacılar, böyle bir yapının teknolojik izini bulduklarını düşünüyor. Araştırmacılar, "Bu çalışmada Gaia, 2MASS ve WISE'dan gelen optik ve kızılötesi gözlemleri analiz ederek kısmi Dyson küreleri için kapsamlı bir araştırma sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ikinci makale

Bu büyük ölçekli astronomik incelemeler farklı amaçlar için kullanılıyor. Her bir çalışma, yıldızlar hakkında büyük bilgi topluyor. Öte yandan bu çalışma, konuyla ilgili olarak yazılmış olan ikinci makale oldu. Araştırmacılar amaçlarını, yüksek derecede radyasyon yayan bu yapıları keşfetmek olarak açıkladı.

Öte yandan araştırmacılar, "Adaylarımız etraflarındaki akış zaman zaman değişen garip genç yıldızlar mı? Bunlar M-cüce yıldızların yıkıntı disklerinin aşırı fraksiyonel parlaklığı mı? Yoksa tamamen farklı bir şey mi?" sorularına cevap vermeleri gerektiğini belirtti.

Araştırma sonuçları Monthly Notices of the Royal Academy of Sciences'da yayımlanacak.