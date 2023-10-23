Eğer çevrim içi iş, toplantı hatta webinar gibi etkinlik süreçlerinizi tek bir yerden yürüteceğiniz kapsamlı ve güvenilir bir uygulama arıyorsanız OCTAPULL'un sunduğu özelliklere mutlaka yakından bakmalısınız.

Özellikle pandeminin etkisiyle hayatımıza dahil olan uzaktan çalışma ve hibrit çalışma modelleri giderek kalıcı hale geldi. Artık pek çok şirket ve meslek grubu süreçlerini çevrim içi devam ettiriyor.

Bu da kapsamlı hizmet sunan video konferans uygulamalarının önemini giderek artırdı doğal olarak. Tabii ki bu noktada karşımıza onlarca seçenek çıkıyor ama biz bu içeriğimizde Türkiye'de genç bir ekip tarafından geliştirilen ve pek çok ihtiyaca yönelik akılcı çözümler sunan bir uygulamadan bahsedeceğiz; OCTAPULL.

Önce OCTAPULL'u yakından tanıyalım;

OCTAPULL 2021 yılında kurulan ve hem şirketlere hem de bireysel kullanıcılara video konferans çözümleri sunan bir VCaaS(Video Conference as a Service) girişimi.

Bu alandaki ihtiyaçları, gelişmeleri ve eksikleri takip ederek güncel teknolojik çözümlerle sürekli gelişen OCTAPULL, hem web hem de mobil kullanımına uygun bir ürün sunuyor.

OCTAPULL, OctaMeet ve OctaSales ile ihtiyaçlara yönelik özelleştirilmiş hizmet sağlıyor.

OctaMeet ise video konferans için hem kurumsal hem de bireysel kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyor. Uygulama kullanıcılarına toplantı odası, takvim entegrasyonu, ekran ve dosya paylaşımı gibi pek çok özellik sunuyor.

Sürekli geliştirilen OctaMeet'e şu an sahip olduğu tüm özelliklerin yanında gelecekte yapay zekâ destekli konuşmadan yazıya çevirme, duygu analizi gibi pek çok özelliğin de eklenmesi planlanıyor.

Saha ekiplerinin yüz yüze görüşmeler için harcadığı zamanı ve ulaşım masraflarını azaltarak zaman yönetimini kolaylaştırmak için geliştirilen OctaSales, Uzaktan Kanal Yönetimi (DCM) modeli ile müşteri görüşmelerini çok daha pratik ve verimli hale getiriyor.

OctaSales, yapay zekâ teknolojilerinden faydalanarak müşterilere kişiselleştirilmiş öneriler sunma, hedef kitle sihirbazı ile hedef kitle belirleme, sipariş formları oluşturma ve müşterilere doldurtma gibi özellikler sunuyor.

Peki OCTAPULL kullanıcılara neler vadediyor?

OCTAPULL bir video konferans uygulamasında görmek isteyeceğiniz her şeyi sunuyor diyebiliriz. Detaylarına birazdan değineceğimiz tüm özellikleri sunarken OCTAPULL'u rakiplerinden ayıran bazı yönleri de var.

Örneğin OCTAPULL kullanıcıları dilerlerse verilerini OCTAPULL'un Türkiye'de bulunan sunucularında saklayabilecekleri gibi tercihlerine bağlı olarak seçecekleri farklı bir sunucuda da depolayabiliyorlar.

Türk bir ekip tarafından geliştirilmiş olması da hem hizmet aşamasında hem de olası problem çözme ihtiyacı gibi durumlarda rahatlıkla Türkçe destek alabiliyorlar. OCTAPULL tüm bunları yıllık sözleşme gibi gereklilikler olmadan, oldukça uygun bir fiyat karşılığında aylık ödeme seçeneği ile de yapıyor.

Bir de OCTAPULL'un tüm özelliklerine yakından bakalım;

Gürültü engelleme

Otomatik görüntü kalitesi ayarı

Dosya paylaşımı

iCalendar / Outlook / Google Calendar entegrasyonları

Webinar modülü

Toplantı odaları

Ekran paylaşımı

İnteraktif beyaz tahta

Uygulama içi mesajlaşma

Tüm bu özellikler OCTAPULL'u aslında yalnızca bir video konferans uygulaması olmaktan çıkarıyor.

Günlük iş süreçlerinizin tümünü yönetebileceğiniz, toplantılarınızı gerçekleştirebileceğiniz, iş arkadaşlarınızla iletişimi farklı bir uygulamaya ihtiyaç duymadan sürekli aktif tutabileceğiniz, toplantı odaları sayesinde her toplantı için notlardan dosyalara tüm detayları özel sekmelerde kontrol edebileceğiniz kapsamlı bir hizmetle OCTAPULL, işleri epey pratik hale getirmeyi başarıyor.

Hibrit ya da uzaktan çalışan bir ekibin parçası, bir freelancer, sürekli çevrim içi görüşmeler gerçekleştiren bir öğrenci kulübü üyesi, eğitmen ya da seanslarını çevrim içi sürdüren bir psikolog olabilirsiniz.

Meslek grubunuz ne olursa olsun, OCTAPULL'un sundukları işlerinizi kolaylaştıracaktır. Eğer yakından incelemek isterseniz buradan OCTAPULL'un web sitesini ziyaret edebilir ya da aşağıda bulunan bağlantılar üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz.