Instagram çöktü mü sorusu, Meta servislerinde yaşanan erişim sıkıntısıyla yeniden gündemde. Kullanıcılar Instagram ve Facebook’ta gönderilerin yüklenmediğini, bazı WhatsApp mesajlarının ise iletilmediğini söylüyor. Meta cephesinden açıklama bekleniyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram, bu kez yalnızca birkaç kişinin değil, çok sayıda kullanıcının aynı anda yaşadığı bir sorunla gündeme geldi. Akışını yenileyemeyen, gönderilere ulaşamayan ve profil sayfalarında hata gören kullanıcılar, kısa sürede aynı soruyu sormaya başladı: Instagram çöktü mü?

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Üstelik tablo sadece Instagram ile sınırlı görünmüyor. Facebook tarafında da gönderilerin yüklenmediğine dair bildirimler gelirken, bazı kullanıcılar WhatsApp mesajlarının normal şekilde iletilmediğini söylüyor. Kısacası Meta’nın popüler servislerinde aynı saatlerde yaşanan aksaklık, sorunun daha geniş olabileceğini düşündürüyor.

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Sorun hem Instagram hem Facebook hem WhatsApp'ı kapsıyor gibi görünüyor

Yurt dışındaki kaynaklar, Instagram ve Facebook’ta yaşanan problemi büyük çaplı bir kesinti olarak aktarıyor. Instagram’da yeni fotoğraflar yüklenmedi, bazı profiller normal görünmedi ve Down Detector verilerinde hata bildirimleri hızla arttı.

WhatsApp tarafında durum biraz daha farklı. Çünkü sorun bildirimleri Instagram kadar görünür olsa da herkes aynı hatayı yaşamıyor. Bazı kullanıcılar mesajların geç gittiğini ya da hiç iletilmediğini söylerken, bazıları uygulamayı normal şekilde kullanmaya devam ediyor. Bu da kesintinin herkesi aynı anda etkilemediğini düşündürüyor.