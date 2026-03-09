Sudan Ucuza 144 Hz Ekran Sunan 27 İnç Viewsonic Monitör Tanıtıldı

Viewsonic, VA27G11-2 isimli bütçe dostu monitörünü tanıttı. Bu cihaz, çok uygun fiyatlı olmasına rağmen 144 Hz 1080p ekran gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Monitör deyince akla gelen ilk firmalardan biri hiç şüphesiz Viewsonic’tir. Şimdi ise firma, VA27G11-2 ismi verilen yepyeni bir ürünüyle karşımıza çıktı. Bu monitör çok uygun fiyatlı olmasına rağmen her oyuncunun isteyeceği harika özellikleri bünyesinde barındıran bir model olarak geliyor.

Viewsonic’in yeni monitörü, bir oyun monitörü olarak piyasaya sürüldü. Ancak aynı zamanda genel kullanım için de çok uygun bir model. Gelin VA27G11-2 isimli monitörün özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Karşınızda Viewsonic VA27G11-2

VA27G11-2 modeli, 27 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekran; 1080x1920 piksel, yani FHD çözünürlüğü kullanıcılara sunarak net bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ekranda 144 Hz’lik yenileme hızı var. Bu yenileme hızı 175 Hz’e kadar çıkartılabiliyor. Böyle uygun fiyatlı bir monitörde bu kadar yüksek bir yenileme hızı gerçekten dikkat çekici. IPS panel kullanıldığını da ekleyelim.

350 nit parlaklık, 1500:1 kontrast oranı gibi özelliklere sahip monitör, sRGB renk gamının %100'ünü yeniden üretme, 16,7 milyon renk desteği gibi özelliklerle de geliyor. Ayrıca ekranda 6 bit plus FRC yapısını temel alan 8 bit renk derinliği de sunuluyor. Uzun kullanım sırasında göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan titreşimsiz teknoloji ve donanım düzeyinde mavi ışık azaltma özelliği de var. Ayrıca parlak ortamlarda yansımaları en aza indiren 3H sertlik ve %25 puslu yansıma önleyici ekran kaplaması da özellikleri arasında.

VA27G11-2’de 2 adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 1.4, bir ses çıkış bağlantı noktası var. Oyun odaklı çeşitli özellikler de görüyoruz. AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync desteği, karanlık sahnelerde görünürlüğü iyileştirmek için siyah dengeleme özelliği, HDR10 desteği bunlar arasında. Cihazın fiyatı ise 84 dolar olarak açıklandı.