Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Sudan Ucuza 144 Hz Ekran Sunan 27 İnç Viewsonic Monitör Tanıtıldı

Viewsonic, VA27G11-2 isimli bütçe dostu monitörünü tanıttı. Bu cihaz, çok uygun fiyatlı olmasına rağmen 144 Hz 1080p ekran gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor.

Sudan Ucuza 144 Hz Ekran Sunan 27 İnç Viewsonic Monitör Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Monitör deyince akla gelen ilk firmalardan biri hiç şüphesiz Viewsonic’tir. Şimdi ise firma, VA27G11-2 ismi verilen yepyeni bir ürünüyle karşımıza çıktı. Bu monitör çok uygun fiyatlı olmasına rağmen her oyuncunun isteyeceği harika özellikleri bünyesinde barındıran bir model olarak geliyor.

Viewsonic’in yeni monitörü, bir oyun monitörü olarak piyasaya sürüldü. Ancak aynı zamanda genel kullanım için de çok uygun bir model. Gelin VA27G11-2 isimli monitörün özelliklerine ve fiyatına bakalım.

Karşınızda Viewsonic VA27G11-2

viv

VA27G11-2 modeli, 27 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekran; 1080x1920 piksel, yani FHD çözünürlüğü kullanıcılara sunarak net bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ekranda 144 Hz’lik yenileme hızı var. Bu yenileme hızı 175 Hz’e kadar çıkartılabiliyor. Böyle uygun fiyatlı bir monitörde bu kadar yüksek bir yenileme hızı gerçekten dikkat çekici. IPS panel kullanıldığını da ekleyelim.

350 nit parlaklık, 1500:1 kontrast oranı gibi özelliklere sahip monitör, sRGB renk gamının %100'ünü yeniden üretme, 16,7 milyon renk desteği gibi özelliklerle de geliyor. Ayrıca ekranda 6 bit plus FRC yapısını temel alan 8 bit renk derinliği de sunuluyor. Uzun kullanım sırasında göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan titreşimsiz teknoloji ve donanım düzeyinde mavi ışık azaltma özelliği de var. Ayrıca parlak ortamlarda yansımaları en aza indiren 3H sertlik ve %25 puslu yansıma önleyici ekran kaplaması da özellikleri arasında.

Ekran Resmi 2026-03-09 10.44.56

VA27G11-2’de 2 adet HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir adet DisplayPort 1.4, bir ses çıkış bağlantı noktası var. Oyun odaklı çeşitli özellikler de görüyoruz. AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync desteği, karanlık sahnelerde görünürlüğü iyileştirmek için siyah dengeleme özelliği, HDR10 desteği bunlar arasında. Cihazın fiyatı ise 84 dolar olarak açıklandı.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com