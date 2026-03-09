Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

KILIF TAKMAYA KIYAMAZSIN | Özel Renkli vivo V70 İnceleme

İçerik devam ediyor
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

vivo'nun orta-üst segment telefonlarından oluşan "V" Serisinin yeni üyesi vivo V70'i detaylıca test ediyoruz!

ZEISS ile ortak mühendislik çalışmalarıyla geliştirilen kameraları ve vivo'nun lüks giyim markası Gucci'nin "Ancora Kırmızısı" renginden esinlenerek tasarladığı "Kızıl Kahve" rengiyle öne çıkan V70, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci, 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 6500 mAh pil gücüyle karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka ile henüz fotoğrafı çekmeden yaratıcı görsel düzenlemeler yapma imkanı sunan "AI Visual" ve kadrajdaki kişileri fotoğraftan kaldırmamızı sağlayan "Kişileri Kaldır" özellikleriyle kamerada sadece donanım değil yapay zeka özelliklerine de odaklanan vivo V70'i test ederek yorumladık, iyi seyirler!

Akıllı Telefon

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com