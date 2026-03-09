KILIF TAKMAYA KIYAMAZSIN | Özel Renkli vivo V70 İnceleme

vivo'nun orta-üst segment telefonlarından oluşan "V" Serisinin yeni üyesi vivo V70'i detaylıca test ediyoruz!

ZEISS ile ortak mühendislik çalışmalarıyla geliştirilen kameraları ve vivo'nun lüks giyim markası Gucci'nin "Ancora Kırmızısı" renginden esinlenerek tasarladığı "Kızıl Kahve" rengiyle öne çıkan V70, Snapdragon 7 Gen 4 işlemci, 256 GB depolama, 12 GB RAM ve 6500 mAh pil gücüyle karşımıza çıkıyor.

Yapay zeka ile henüz fotoğrafı çekmeden yaratıcı görsel düzenlemeler yapma imkanı sunan "AI Visual" ve kadrajdaki kişileri fotoğraftan kaldırmamızı sağlayan "Kişileri Kaldır" özellikleriyle kamerada sadece donanım değil yapay zeka özelliklerine de odaklanan vivo V70'i test ederek yorumladık, iyi seyirler!