Volkswagen, ID.AERO olarak isimlendirdiği konsept sedan otomobilini tanıttı. Bu otomobil, 2023 yılında şirketin yeni amiral gemisi olacak. İşte ID.AERO'nun tasarımı ve açıklanan özellikleri...

Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte "ID.AERO" olarak isimlendirdiği konsept otomobilini tanıttı. ID.AERO, 2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen ve şirketin ilk tam elektrikli sedanı olacak amiral gemisi otomobilinin ön izleme versiyonu olarak kabul ediliyor. Peki 2023'te piyasaya sürülecek o amiral gemisi sedan hangisi mi? Tahmin edebileceğiniz üzere Passat'ın halefi.

Oldukça sportif ve bir o kadar da şık bir görünüme sahip olan ID.AERO, Volkswagen'in "MEB" isimli elektrikli otomobil platformu üzerine kuruldu. Bu platform, şirketin neredeyse tüm elektrikli modellerine ev sahipliği yapıyor. Buradan, MEB'in ne denli özelleştirilebilir ve esnek bir yapısının olacağını görüyoruz. Peki Passat'ın yerine geçecek sedan nasıl görünecek ve hangi özelliklere sahip olacak? Gelin hep birlikte ID. AERO'nun detaylarına bakalım.

Karşınızda Volkswagen ID.AERO

Volkswagen ID.AERO'nun dış tasarımına baktığımızda, orta sertlikte hatlarla karşılaşıyoruz. Otomobilin kaput bölümünü tamamen kaplayan ince far yapısı, alt ızgaraya eklenen ilave aydınlatmalarla muhteşem bir uyum içerisinde yer alıyor. Çift renkli görünüm ile elektrikli otomobillerde standartlaşmış olan gövdeye gömülü kapı kolları da ID.AERO'nun tasarım detayları arasında yer alıyor. Konsept otomobilin arka kısmında da bagaj kapağını tümüyle kaplayan aydınlatmayı görüyoruz. Aydınlatmadaki yuvarlak detaylar, sedana hoş bir hava katmış durumda.

Volkswagen, ID.AERO'nun iç tasarımını gizli tutmayı tercih etti. Ancak bu konsept otomobilin yaklaşık 5 metre uzunluğunda olduğu ve 22 inç jantlarla geleceği biliniyor. Bu da ID.AERO'nun oldukça geniş ve konforlu bir iç hacme sahip olacağının açık bir göstergesi.

Volkswagen'in Çin'de tanıttığı elektrikli sedanın motor özellikleri de şimdilik gizli tutuldu. Ancak yapılan açıklamalarda, ID.AERO'nun sürtünme katsayısının 0,23 olduğu, aracın tahmini menzilinin ise WLTP standartlarına göre 620 kilometre civarında olacağı ifade edildi.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamalara göre ID.AERO konsepti üzerine kurulu bir otomobil, 2023'ün ikinci yarısında Çin pazarı için üretime geçecek. Otomobil, bundan sonraki süreçte ise yalnızca Çin'de değil, dünyanın dört bir yanında ulaşılabilir olacak. İşte Volkswagen'in, ID.AERO'nun tüm detaylarını açıklamamasının nedeni de tam olarak. Şirket, net açıklamalar için ID.AERO'nun özelliklerini tam anlamıyla oturtmaya çalışıyor.